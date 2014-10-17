Murathan Mungan: Kravatlı IŞİD’çilere ihtiyacımız yok!

Bir grup yazar ve edebiyatçı, IŞİD saldırılarında Kobanêlilere destek olmak ve Kobanê’ye insani yardım için açılmak istenen koridora Türkiye hükümetinin dikkatini çekmek için #Kobanêiçin1cümle kampanyası başlattı. Kampanyayı başlatan basın toplantısında konuşan yazar-şair Murathan Mungan, “Bizim, bu toprakların insanları olarak, orada burada yönetim mekanizmasında kravatlı IŞİD’çilere hiç ihtiyacımız yok” dedi. Mungan, Kobanê’ye koridor açılmasının insani bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Toplantı, oyuncu Mert Fırat’ın seslendirdiği ve Kobanê’deki çatışmalardan görüntüler içeren kısa filmle başladı. Yazar Burhan Sönmez, Fırat’ın seslendirdiği metnin Kürtçesi okudu. Murathan Mungan’ın konuşmasının ardından kampanyanın imzacısı olan yazar ve edebiyatçılar Kobanê’ye destek cümlelerini okudu.

‘Kobane uzaktaki köyümüz, sılamız, gurbetimiz'

Murathan Mungan, şunları söyledi:

“Bugüne dek yüzlerce binlerce cümleler kurmuş yazarlar olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Şu anda size yeni şeyler söyleyecek değilim, yeni sözler yok. Ne yazık ki güzel ülkemizin kötü kaderlerinden biri; yazarlarına yeni sözler, yeni düşünceler, yeni fikirler esinlendirmeyecek kadar kendisini eski sorunlarla, uzatmalı gerçeklerle ve kadim problemlerle karşı karşıya bırakmış olmasıdır.

Biz bugün burada aynı zamanda insanlık, vicdan, adalet, hakkaniyet, ahlak, merhamet gibi siyasetin gediğinde yeniden biçimlendirebilecek kavramlardan değil, bizi insan yapan temel değerlerin yapı taşları adına da toplanmış bulunuyoruz.

Bugün Kobanê bizim uzaktaki köyümüzdür. Sılamızdır, gurbetimizdir, sınır komşumuzdur. Bugün medya çağında ulaştığımız bütün haberler, fotoğraflar, görüntüler bizde temel insani değerler konusunda herhangi bir duygu uyandırmıyorsa bunun üzerine düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Sınırın ötesinde bir halk yok, o halk bizim halkımız. Kürt oldukları, Ezidi oldukları, Sünni oldukları için değil, insan oldukları için. Yalnızca bir toprak parçası değil bugün Kobanê, aynı zamanda bir enternasyonalizm sembolü. Bugün Gezi bir dünya olgusu olduğu gibi Kobanê de Türklerin, Kürtlerin, Arapların meselesi değil insanlık meselesi. Bugün dünya barışı için çalışanların yanında bir de başkalarının başına yıkmaya çalıştığı bir dünya var. Kobanê’ye koridor açılmazsa eğer, bugün başkalarının başına yıkmaya çalıştığınız dünya, sizin kendi başınıza yıkılabilir.

Bizim, bu toprakların insanları olarak, orada burada yönetim mekanizmasında kravatlı IŞİD’çilere hiç ihtiyacımız yok.

IŞİD’çiler ve benzerleri bir ölüm sevicilikle savaşa giriyorlar, ama diğerleri hayatı ölene kadar savunmak için savaşa giriyorlar. Barış için savaşmakla savaş için savaşmak arasındaki bu ayrımda hâlâ tarafsız kalmak ne kadar mümkün, bilemiyorum.

Bugün ne yazık ki 49 konsolosluk görevlisini Musul’da rehin bırakan bir ülkeden değil, aynı zamanda tüm dış politikasını, itibarını rehin bırakan bir hükümetten söz ediyorum. Bu hükümetin çözmesi gereken en temel sorunlardan birinin Kobanê’ye koridor açmak olduğunu, kendisinin de kurtuluşunun burada yattığını görmesini ümit ediyorum.”

Kobane için 1 cümle

Toplantıda, imzacı yazar ve edebiyatçılar Kobanê ve barış için cümleler kurdular. Kobanê’den gelen Mehmet Soylu da Kürtçe olarak mesajını okudu.

Yazar ve edebiyatçıların Kobanê için toplantıda kurduğu bazı cümleler şöyle:

Türkiye Yazarlar Sendikası İkinci Başkanı Kamil Tekin : Bir katliam yaşanıyor ve bütün dünya bu katliamı seyrediyor. Koridor bir an önce açılmalı, AKP hükümeti bu insani talebi yerine getirmelidir.

PEN İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan: Kobanê hepimizin ruhu ve Kobanê’yi özgürlük alanı olarak görüyorum.

Menekşe Toprak: Kadim toprakların çocukları ağıt dinlemek yerine masal dinlesin diye Kobanê’ye koridor açın.

Roni Margulies: Sınırlar sadece haritalarda olur, toprağın üzerinde sınırlar yoktur. Kobanê’de yaşayanlar sınır ötesi değillerdir. Akrabalarımızın yaşadığı komşu semttir Kobanê.

Oya Baydar: Kobanê küçücük bir umut ışığıdır. Işığın sönmesine izin verme.

Emrah Serbes: Kobanê’ye açılacak koridorun Türkiye’nin iç barışı ve huzuru içi önemli olduğunu düşünüyorum ve Kobanê’deki direnişçileri de selamlıyorum.