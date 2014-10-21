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Edebiyatçılar koridor için sınıra gidiyor

Bir grup yazar ve edebiyatçı 'Kobanê’ye insanlık koridoru aç' çağrısında bulunmak için 25 Ekim’de sınıra gidecek

21 Ekim 2014 19:28

Türkiye'nin önde gelen edebiyatçılarından olan, Aslı Erdoğan, Murathan Mungan, Sema Kaygusuz, Ayşegül Devecioğlu, Vivet Kanetti, Hatice Meryem ve Can Öz, IŞİD saldırıları altındaki Kobanê halkına destek vermek için 25 Ekim’de sınırda olacak.

İMC TV'de yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Aslı Erdoğan şöyle konuştu:
 
“Türkiyelilere IŞİD’i anlatmaya gerek yok. Her gün öğreniyoruz. Türkiye’nin ve diğer devletlerin iki yüzlülüklerini en iyi bilenlerdeniz. Tam içimize sızmış bu savaşı artık görmezlikten gelemeyiz, o bizi çoktan gördü zaten. Şimdi kuşatılmış durumdayız" dedi.

'Kobanê'ye koridor açalım'

Erdoğan şöyle devam etti: "Türk-Kürt, Alevi-Sünni, İslamcı-laik gibi bize dayatılmış ayrımları, kurgulanan sınırları aşmadan, bir süreliğine olsa bile yan yana durmayı beceremeden kıramayız bu çemberi. Kobanê’ye bir koridor açalım. Tek başımıza, hiçbir kılığa bürünmemiş, tekil bir vicdan olarak Kobanê’ye doğru, dikenli tellere, ağır silahlara, cellatlara doğru sessizce yürüyelim. Gerçek ya da temsili olarak, Kobani’ye doğru yola çıkalım" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul’da bir araya gelen edebiyatçılar, Kobani için birer cümle söylemiş ve hükümete “İnsanlık koridorunu aç” diye seslenmişti.

 

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