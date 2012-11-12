T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Murat Yıldırım’a Vatikan’dan ödül

11. Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri'nde oyuncu Murat Yıldırım ‘sinema-tiyatro’ dalında ödüle layık görüldü

12 Kasım 2012 14:12

Vatikan tarafından verilen Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülü'nü sinema-tiyatro dalında Türk oyuncu Murat Yıldırım kazandı. Yıldırım önceki akşam Vatikan’a bağlı Pontificia Urbaniana Üniversitesi’nde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Katolik dünyasının ruhani merkezi Vatikan'ın genç yaşında hayata gözlerini yuman mimar Giuseppe Sciacca anısına 11 yıldır kültür, sanat, ekonomi, spor ve sinema gibi farklı alanlarda verdiği ödüle layık görülen Murat Yıldırım Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Gururluyum. Burada olmaktan hem kendi adıma mutluyum hem de ülkemi temsil edebildiğim için çok memnunum. Umarım böyle şeylerin devamı gelir ülkemiz adına” dedi.

Türkiye'deki "Suskunlar" dizisindeki performansıyla Roma Dizi Festivali'nde dikkatleri üzerine çeken oyuncu Murat Yıldırım Vatikan’ın bu ödülü kendisine layık görmesiyle ilgili olarak da, “35 yaşın altında ve başarılı buldukları, örnek teşkil edecek kişilere verdiklerini söylediler” diye konuştu.

Roma’da geçen ay düzenlenen Fiction Fest’te Yıldırım’ın rol aldığı “Suskunlar” dizisi de gösterilmişti. Ancak Murat Yıldırım, ödülün bu gösterimle alakalı olmadığını, daha önce başrollerinde oynadığı “Aşk ve Ceza” ile “Asi” dizilerinin yurtdışında elde ettiği başarının kendisine bu ödülü getirmiş olabileceğini söyledi. Ödül töreninin sunuculuğunu yapan oyuncu ve Rai televizyonu sunucusu Savino Zaba da Murat Yıldırım’ı, “Şöhreti ve dizilerinin başarısı kendi ülkesinin sınırları dışına da yayılmış bir aktör” diye tanıttı.

\Murat Yıldırım ödülünü, İtalyanların genellikle dizilerde rol alan güzel aktrisi Emanuela Tintocchia'nın elinden aldı.

Böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı bir mesajı olup olmadığı sorulan genç aktör, "Dünyaya bir an önce hoşgörü ve barışın gelmesini umut ediyorum" dedi.

Bu arada, ödül töreninde Türk oyuncu Murat Yıldırım'ı, eşi Burçin Terzioğlu Yıldırım, menajeri Ayşe Barım, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Müsteşarı Feriba Hokkacı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Müsteşarı Sinem Mingan ve Roma Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Ataşesi Enis Uğur yalnız bırakmadı.

ETİKETLER

murat yıldırımvatikanödüluluslararası giuseppe sciacca ödülüsuskunlarroma dizi festivalipontificia urbaniana üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24