Murat Yıldırım’a Vatikan’dan ödül

Vatikan tarafından verilen Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülü'nü sinema-tiyatro dalında Türk oyuncu Murat Yıldırım kazandı. Yıldırım önceki akşam Vatikan’a bağlı Pontificia Urbaniana Üniversitesi’nde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Katolik dünyasının ruhani merkezi Vatikan'ın genç yaşında hayata gözlerini yuman mimar Giuseppe Sciacca anısına 11 yıldır kültür, sanat, ekonomi, spor ve sinema gibi farklı alanlarda verdiği ödüle layık görülen Murat Yıldırım Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Gururluyum. Burada olmaktan hem kendi adıma mutluyum hem de ülkemi temsil edebildiğim için çok memnunum. Umarım böyle şeylerin devamı gelir ülkemiz adına” dedi.

Türkiye'deki "Suskunlar" dizisindeki performansıyla Roma Dizi Festivali'nde dikkatleri üzerine çeken oyuncu Murat Yıldırım Vatikan’ın bu ödülü kendisine layık görmesiyle ilgili olarak da, “35 yaşın altında ve başarılı buldukları, örnek teşkil edecek kişilere verdiklerini söylediler” diye konuştu.

Roma’da geçen ay düzenlenen Fiction Fest’te Yıldırım’ın rol aldığı “Suskunlar” dizisi de gösterilmişti. Ancak Murat Yıldırım, ödülün bu gösterimle alakalı olmadığını, daha önce başrollerinde oynadığı “Aşk ve Ceza” ile “Asi” dizilerinin yurtdışında elde ettiği başarının kendisine bu ödülü getirmiş olabileceğini söyledi. Ödül töreninin sunuculuğunu yapan oyuncu ve Rai televizyonu sunucusu Savino Zaba da Murat Yıldırım’ı, “Şöhreti ve dizilerinin başarısı kendi ülkesinin sınırları dışına da yayılmış bir aktör” diye tanıttı.



Murat Yıldırım ödülünü, İtalyanların genellikle dizilerde rol alan güzel aktrisi Emanuela Tintocchia'nın elinden aldı.



Böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı bir mesajı olup olmadığı sorulan genç aktör, "Dünyaya bir an önce hoşgörü ve barışın gelmesini umut ediyorum" dedi.

Bu arada, ödül töreninde Türk oyuncu Murat Yıldırım'ı, eşi Burçin Terzioğlu Yıldırım, menajeri Ayşe Barım, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Müsteşarı Feriba Hokkacı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Müsteşarı Sinem Mingan ve Roma Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Ataşesi Enis Uğur yalnız bırakmadı.