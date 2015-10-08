Murat Yıldırım: Yok "hacı oldu, artık öpüşecek mi" soruları...

İki hafta önce hacda yaşanan, 1000'e yakın hacının öldüğü faciadan Tolgahan Sayışman'la birlikte 5 dakika farkla kurtulan Murat Yıldırım, "5 dakika önce ayrıldığımız yerde yaşandı olay. Anormal bir durum olduğu ve bir şeylerin olacağı belliydi sanki. Biz de orada olabilirdik, olmadık, şimdi buradayız" dedi. Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan (8 Ekim 2015) Yıldırım, "Dünya bunu aştı, biz tartışıyoruz bir tek. O yüzden 'yok bundan sonra öpüşecek mi, yok hacı oldu ne yapacak' soruları kadar saçma bir şey yok. Elbette ben dünyevi işlerimi aynen yapmaya devam edeceğim, oyunculuk benim işim. Oyunculuğun gerekleri neyse de onları yerine getireceğim" ifadesini kullandı.

Murat Yıldırım, üçlü bir aşk hikâyesini anlatan "Aşkın Kokusu" adlı dizi için partneri Meryem Uzerli ile birlikte Cannes'da kamera karşısına geçti.

Dizinin yönetmenleri, daha önce Meryem Uzerli ile "Muhteşem Yüzyıl"da çalışmış olan Durul-Yağmur Taylan kardeşler. Meryem Uzerli, iki aşk arasında kalan bir kadını canlandırıyor. Dizide Uzerli'nin annesi Fransız, babası Türk. Dizinin çekimleri bu nedenle Cannes'da başladı. İlk bölümde hikâye Cannes'dan Rize-Çamlıhemşin'e, oradan da İstanbul'a uzanıyor.

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