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Murat Yıldırım, Çin Seddi sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu: Öküz altında buzağı aradı

"Kimseyi çok eleştirmemek lazım"

15 Ağustos 2018 15:31

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım, Çin Seddi’nin nerede olduğunu bilemeyerek sosyal medyada alay konusu olan yarışmacı hakkında, "Bence cevaptan emin olmak için öküz altında buzağı aradı..." dedi.

Atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusuYıldırım, önceki gün eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Yıldırım, geçen haftalarda 'Çin Seddi nerededir?' sorusunu iki jokerle yanıtlayarak gündeme gelen yarışmacı hakkında şöyle konuştu:

"İlk başta ben de şaşırdım ama bence yarışmacı, cevabından emin olmak için biraz öküz altında buzağı aradı. O yüzden yine de kimseyi çok eleştirmemek lazım. Sonuçta Türk gençleri zekâsı ve ahlaklı duruşuyla her zaman gururumuz oluyorlar."

 

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