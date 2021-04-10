Murat Yetkin yazdı: Rus aşısından Montrö’ye Erdoğan-Putin görüşmesi şifreleri

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmeye ilişkin Kremlin'in açıklamasından hareketle kaleme aldığı yazısında, "Rusya, Kanal İstanbul’a tek bir açıdan yaklaşıyor: Montrö Sözleşmesinin bozulmaması. Ve buna stratejik önem atfediyor. Bunu daha önce Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov söylemişti, şimdi Putin söylüyor. Montrö, Erdoğan’ın öne çıkarmayı tercih ettiği üzere sadece Boğaz geçişini ilgilendirmiyor, sahildar olmayan ülkelerin Karadeniz’de bulundurabilecekleri gemi büyüklük ve sürelerini de ilgilendiriyor. Bu nedenle ABD uzun yıllardır Montrö’nün değiştirilmesi gerektiği konusunda Türkiye’ye baskıyla karışık telkinde bulunuyor" dedi.

Yetkin, Kremlin'in açıklamasına göre konu başlıklarından biri olan "Sputnik-V aşısı temini ve Türkiye’de ortak üretimi" için ise, "Erdoğan Rusya’dan aşı istiyor. Burada 'Rus turistlerin sağlığının korunması' önceliği dikkat çekiyor. Türk halkıysa salgının en ağır dalgasına maruz kalmış bulunuyor" ifadesini kullandı.

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Yetkin, "Emekli amirallerin, Rus matruşka bebekleri gibi içinden ne çıkacağını henüz bilmediğimiz ve Erdoğan tarafından darbe çağrısı olarak kınanan bildirisi bu uluslararası tablo içinde küçük de olsa bir yere oturuyor. Erdoğan, Kanal İstanbul, Karadeniz güvenliği ve Montrö konularında ABD ile Rusya arasında kritik bir dengeyi tutturmak zorunda. Görüldüğü üzere sadece Karadeniz güvenliği değil, sağlık ve turizm bakımından da önemli bu dengeyi tutturabilmek. Malum, bir yandan ABD ile ilişkiler konusunda hala beklenen Erdoğan-Biden görüşmesi var. Erdoğan-Putin görüşmesinin Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi öncesinde yapılması bütün bu nedenlerle önem taşıyor" görüşünü savundu.

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