Kremlin: Putin, Erdoğan ile görüşmesinde Montrö Anlaşması'nı korumanın önemini vurguladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye'de Kanal İstanbul'un yapımı için planlamalar sürerken Montrö Anlaşması'nı korumanın öneminden söz ettiği belirtildi.

İki liderin 9 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesinden sonra Kremlin'in yayınladığı açıklamada, "Türkiye'nin Kanal İstanbul'u inşa etme planlarıyla ilgili olarak Rusya 1936 Montrö anlaşmasının bölgesel istikrarın sağlanması ve Karadeniz boğazlar rejiminin istikrarı için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Kremlin'in basın servisinin açıklamasında, "Üretken Rusya-Türkiye diyalogu her formatta devam edecek" denildi.

Reuters'ın aktardığına göre görüşmede Putin, "Ukrayna'yı ülkenin doğusunda kışkırtıcı hamleler yapmakla" suçladı.

İki liderin Rusya'da Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik-V Koronavirüs aşısı için potansiyel olarak ortak üretim yapma konusunda da görüştükleri ifade edildi.

Ukrayna-Rusya hattında gerilim çok yüksekken dün Dışişleri Bakanlığı kaynakları ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunulduğunu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını söylemişti. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağı birçok Batılı ülkeyi endişelendirdi.