Murat Yetkin yazdı: Muzaffer Abi’nin, bir öncünün ardından

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Sol Yayınları'nın kurucusu ve sahibi, yazar Muzaffer İlhan Erdost'un yaşamını yitirmesinin ardından Erdost'u anlattığı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, Erdost'un kendisini yazarlık kariyerine başlattığını belirten Yetkin, Erdost'u 'bütün baskılara karşı demokratik hak ve özgürlükler için kendi bildiğince çalışan bir öncü' sözleriyle tanımladı.

Yetkin, yazısında, "Muzaffer Erdost, birlikte gözaltına alındığı kardeşi göz göre göre öldürüldükten sonra adını Muzaffer İlhan Erdost olarak değiştirmişti, biz Ankaralı solcu gençler için efsane isimlerden biriydi. Ufkumuzu bize gösterilen sınırların ötesine o kitaplar taşıyordu" ifadelerini kullandı.

Yetkin, Erdost'u şu sözlerle anlattı:

"Muzaffer Abi sadece yayıncılıkta değil, insan hakları ve demokrasi mücadelesinde de öncülerdendi. Çok acılar çeken bir kuşaktandı, arkadaşı, şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in dediği gibi “Acıyı bal eyleyen” kuşaktan. Çok acılar çekti; eşi Rana’nın, Sol Yayınlarını devralan oğlu Barışta’nın vefatını yaşadı. En son 22 Şubat’ta Halit Çelenk’in eşi Şekibe Çelenk’in cenazesinde konuştuktan sonra fenalaşmış hastaneye kaldırılmıştı. Lösemi teşhisi konulduğu gün vefat etti. Eşinin ve oğlunun yanına defnediliyor. Yarım bıraktığı üç kitabı tamamlamak Gül Erdost ve kızı Suları Erdost’a düşecek."

Yetkin'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.