Murat Yetkin yazdı: HDP gözaltılarına Avrupalı parlamenterlerden tepki

Murat Yetkin bugünkü yazısında, aralarında eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen'in de yer aldığı “Kobani olayları” soruşturması kapsamında çoğu HDP’li 82 kişiye gözaltı kararına ilişkin Avrupalı parlamenterlerin tepkilerine yer verdi.

Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un, "2014 yılında yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla HDP üyelerine karşı yürütülen yeni gözaltı operasyonundan derin endişe duyduğunu" değerlendirmesini aktaran Yetkin; Sosyalistler ve Demokratlar grubunun ve Avrupa Özgür İttifakı'nın da gözaltılara olan tepkisini hatırlattı.

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