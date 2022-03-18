Murat Yetkin: Türkiye'nin Ukrayna krizindeki rolü, Biden'ın F-16 konusundaki desteğini güçlendirdi

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, diplomatik kaynaklara dayandırarak, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki olumlu rolünün, ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 konusundaki desteğini güçlendirdiğini yazdı.
Yetkin, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı vesiylesiyle verdiği davette "Türkiye’nin NATO’da ABD’den sonra ikinci büyük orduya ve ikinci büyük F-16 filosuna sahip olduğunu" söylediğini belirterek, "İkinci büyük ordu vurgusu çok duyulmuştu ama ikinci büyük F-16 filosu vurgusu ilk defa yapılıyordu. Bu acaba Türkiye’nin 40 yeni nesil F-16 alımı ve 80 modernizasyon takımı alma başvurusuna yeşil ışık anlamına mı geliyordu?" diye sordu.
Yetkin, Flake'in konuyla ilgili sorusuna yanıt vermediğini, 'gülümsemekle yetindiğini' söyledi.
Yetkin şunları kaydetti:
"Ancak davette bulunan diplomatik kaynaklardan derleyebildiğimiz bilgilere göre durum şu yönde:
ABD Başkanı Joe Biden Türkiye’nin F-16 modernizasyon programına NATO’nun Güneydoğu kanadının güçlendirilmesi çerçevesinde zaten sıcak bakıyordu. Ukrayna krizindeki rolü ardından bu destek güçlendi.
Yine de Kongre’nin kararı önemli. Kongrede özellikle Yunanistan lobisi Türkiye’nin F-16 modernizasyonuna onay verilmesine karşı. Bu konuda en yakın destekçisi İsrail lobisiydi.
Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Erdoğan’ın davetlisi olarak 9 Mart’taki Ankara ziyareti dengeleri değiştirebilir. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın Herzog ziyareti üzerine verdiği bilgilendirme toplantısına rekor sayıda, 100’e yakın Kongre çalışanının geldiği bilgisi var."
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Türkiye, Rus yapımı S-400 savunma sistemleri aldıktan sonra F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı. 2021'in sonbahar aylarında F-16 alımını gündeme getiren Türkiye, Washington'a talebini iletmişti. Türkiye'ye savaş uçaklarının satılabilmesi için ABD'nin yasama organı Kongre'nin onayı gerekiyor. Kongre'nin onayı durumunda satış kararı Biden'ın masasına gidecek. Kongre'de, özellikle son yıllarda Ankara'ya yönelik negatif bir tutum olduğu biliniyor
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