Murat Yetkin: Türkiye'nin Ukrayna krizindeki rolü, Biden'ın F-16 konusundaki desteğini güçlendirdi

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, diplomatik kaynaklara dayandırarak, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki olumlu rolünün, ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 konusundaki desteğini güçlendirdiğini yazdı.

Yetkin, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı vesiylesiyle verdiği davette "Türkiye’nin NATO’da ABD’den sonra ikinci büyük orduya ve ikinci büyük F-16 filosuna sahip olduğunu" söylediğini belirterek, "İkinci büyük ordu vurgusu çok duyulmuştu ama ikinci büyük F-16 filosu vurgusu ilk defa yapılıyordu. Bu acaba Türkiye’nin 40 yeni nesil F-16 alımı ve 80 modernizasyon takımı alma başvurusuna yeşil ışık anlamına mı geliyordu?" diye sordu.

Yetkin, Flake'in konuyla ilgili sorusuna yanıt vermediğini, 'gülümsemekle yetindiğini' söyledi.

Yetkin şunları kaydetti:

"Ancak davette bulunan diplomatik kaynaklardan derleyebildiğimiz bilgilere göre durum şu yönde:

ABD Başkanı Joe Biden Türkiye’nin F-16 modernizasyon programına NATO’nun Güneydoğu kanadının güçlendirilmesi çerçevesinde zaten sıcak bakıyordu. Ukrayna krizindeki rolü ardından bu destek güçlendi.

Yine de Kongre’nin kararı önemli. Kongrede özellikle Yunanistan lobisi Türkiye’nin F-16 modernizasyonuna onay verilmesine karşı. Bu konuda en yakın destekçisi İsrail lobisiydi.

Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Erdoğan’ın davetlisi olarak 9 Mart’taki Ankara ziyareti dengeleri değiştirebilir. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın Herzog ziyareti üzerine verdiği bilgilendirme toplantısına rekor sayıda, 100’e yakın Kongre çalışanının geldiği bilgisi var."

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