50 Kongre üyesinden ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarına mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın

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ABD yasama organı Kongre'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde 50 üye, Yunan Kongre Grubu Eş Başkanı Gus Bilirakis ve Ermeni Kongre Grubu Eş Başkanı Frank Pallone, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarına bir mektup yazarak Türkiye'ye F-16 savaş jetleri ve modernleştirme kitleri satılmamasını talep etti.

İki partiden de Temsilciler Meclisi üyelerinin imza attığı 4 Şubat tarihli mektupta, "Türkiye'nin F-16 ve modernleştirme kitleri alma talebini reddetmeniz ve Erdoğan rejimini sorumlu tutmanız için güçlü bir çağrı yapıyoruz" denildi.

Mektupta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan istikrarı bozan hamlelerine ve hem ülkesindeki hem de yurtdışındaki uluslararası hukuk ihlallerine son vermeye yönelik somut adımlar atana kadar ABD, Türkiye'nin ordusuna daha fazla destek vermemelidir. Geçmişteki örnekler bizi ABD ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere tüm diplomatik araçlarını kullanana kadar Erdoğan'ın davranışlarını değiştirmeyeceğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Washington'ın Türkiye'ye F-16 satabilmesi için bunun Başkan Joe Biden'a imzaya gitmeden önce Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

Amerikan Yunan Liderlik Konseyi yöneticisi Endy Zemenides, gönderilen mektupla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Kongre, Türkiye'ye Erdoğan'ın Washington'daki büyükelçisi ne kadar akşam yemeği partisi verirse versin veya Twitter aktivitesinde bulunursa bulunsun bunun Türkiye'ye ileri ABD silahları satılmamasına neden olan politika farklılıklarını değiştirmeyeceğini hatırlatıyor. Kongre sadece üslupta değişim değil, somut bir değişim istiyor".