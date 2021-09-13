Murat Yetkin: Türkiye, ABD ile yeni anlaşma zemini arıyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın "Türkiye bölgesinde ABD için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir. Eğer ABD Ortadoğu coğrafyasında bulunacaksa Türkiye ile işbirliği yapması lazım. ABD’nin bölgede işbirliği yapacağı ülke biziz" sözlerini hatırlatarak, "ABD ile 'daha eşit' bir ortaklık için bir süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan gelen sinyaller, son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ifadeleriyle somutlaşmaya başladı. İlginç olan bu işaretlerin Rusya ile Suriye başta olmak üzere hassas alanlarda gerilimin yeniden artmaya başladığı bir dönemde yapılıyor olması. Dolayısıyla taktik bir hamle mi, stratejik bir hamle mi olduğu konusunda erken yargıya varmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Yetkin, yazısında "ABD açısından Türkiye ile halen 1950’lerden kalan, NATO çerçevesinde yürüyen ilişkileri ikili düzeyde güncellemek istediği yolunda henüz bir işaret yok. Akar’ın sözlerinden de anlayabileceğimiz gibi, Türkiye Orta Doğu’da, Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de, Kafkaslar’da kendi dışlandığı oyunları bozma ve ABD’nin sorunlarını artırma potansiyelini kanıtladı son beş yıldır. Bu potansiyeli diğerlerine karşı birlikte kullanmayı teklif ediyor şimdi.

Tam da Erdoğan’ın BM genel Kurulu ve yeni Daimî Temsilcilik binasını açmak için ABD’ye gideceği günlerin öncesinde. ABD Başkanı Joe Biden’ın öyle bir programı henüz açıklanmış değil ama Erdoğan Biden ile yüz yüze görüşme isteğini defalarca dile getirdi. Konuyu bir görüşmeye indirgemek istemiyorum, o kadar yüzeysel bakamayız. Ama Erdoğan’ın Türkiye’nin ABD ile ilişkileri güncelleyerek geliştirmesi isteğinin taktik bir hamle yerine stratejik bir tercih olup olmadığını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

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