Milli Savunma Bakanı Akar: Afganistan ordusunun bu kadar hızlı çözülmesini beklemiyorduk

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, "Taliban’ın bu kadar kısa sürede Afganistan’a hâkim olmasını ve Kabil’i almasını ve bunun da bir parçası olarak Afgan ordusunun bu kadar kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Başkent Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenledikleri Türk-Yunan ilişkileri konulu sempozyumda Hürriyet yazarı Sedat Ergin'e konuşan Akar, "ABD’nin Afganistan’dan çekileceğinden geç haberimiz oldu. Başkan Trump’ın 2020 yılı şubat ayında Taliban’la anlaşmaya varma kararı ile Başkan Biden’ın geçen nisan ayında bu anlaşmayı uygulama ve askerlerini 2021 Eylül ayı başında çekme kararını ABD, NATO müttefiklerine, bizlere sonradan bildirdi" ifadelerini kullandı.

Afganistan ordusunun birçok vilayeti savaşmadan Taliban'a teslim etmesine de değinen Akar, "Atatürk, ‘Şartlar çok ağır, karşı taraf çok güçlü’ demedi, mücadele etti ve zafere ulaştı” diyerek ABD ile koalisyon güçlerinin kurduğu Afgan ordusu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Sonuçta şunu söyleyebiliriz, bir orduya istediğiniz kadar modern silah, teçhizat, askeri malzeme verin; bu azim ve kararlılık olmadıktan sonra, siz onlara bu nosyon ve formasyonu kazandıramadıktan sonra bu bir sonuç getirmez....”

Akar, Afganistan ordusundaki bazı unsurların Taliban'la ideolojik yakınları olabileceğini, bunun da çözülmede rol oynamış olma ihtimali bulunduğunu dile getirdi.

ABD ve koalisyon güçlerinin çekilmesiyle ilgili olarak "Askeri ve siyasi açıdan bakıldığında, koşullar hemen çıkılmamasını gerektiriyordu" diyen Akar, "Her şeyden önce 20 yıl boyunca Afganistan’da NATO adına sarf edilen bir çaba, harcanan ciddi bir enerji söz konusu. Maliyet keza... Bu çabanın sonuçları alınmadan çıkılmaması gerekirdi" diye konuştu.