Murat Yetkin: Sedat Peker vurdukça Süleyman Soylu güçleniyor mu?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında belli gruplara kayıtsız silahlar dağıttığı iddiasına ilişkin olarak, "Bunu yaptığı sırada Soylu İçişleri Bakanı dahi değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıydı. Duyan herkese “Bu kadar da olmaz” dedirten, “Doğru çıkmasa” dedirten bu iddiaların amacı Soylu’yu kamuoyu gözünde daha da tartışılır hale getirmek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onu görevden almasını sağlamaktı. Ama gelişmeler “Peker vurdukça Soylu güçleniyor mu?” sorusunu sorduruyor." diye yazdı.

Murat Yetkin, yetkinreport.com sitesinde yer alan "Peker vurdukça Soylu güçleniyor mu? Nasıl ve nereye kadar?" başlıklı yazısında, "Ancak Peker vurdukça artan bu yıpranma siyasi güç kaybına neden olmuyor, tersine Soylu’nun istediğini yaptırır görüntüsü güç kazanıyor.



Bu nasıl oluyor?

Yanıtı açık. Erdoğan, yüzde 50+1 oy zorunluluğu ile ve Cumhur İttifakı üzerinden kendisini MHP lideri Bahçeli’ye bağımlı hale getirdi. Güya “koalisyonlara son vermek” amacıyla geçilen başkanlık sistemi, adeta “Katolik Evliliği” gibi eşi görülmemiş bir hal aldı. Türk siyasetinin yaşayan en sonuç alan taktikçisi olarak gördüğüm Bahçeli, hiçbir zaman karşısına tak bir taleple çıkmıyor; bir alabileceği bir da almasının Erdoğan’a çok zarar vereceği taleple çıkıyor; ilkini alırken ikincisinde bağımlılığını artırıyor. Bu günlerde alamayacak olsa da bastırdığı konu, Erdoğan Kürt oylarına bu kadar muhtaçken HDP’nin kapatılması ve Avrupa Birliğine bu kadar muhtaçken Anayasa Mahkemesinin budanması konusudur. Alabileceğini Soylu’yu yerinde tutarak almış görülüyor; bunun sonucu MHP’nin sadece İçişleri değil, devlet bürokrasisindeki ağırlığının artması olacaktır." ifadelerini kullandı.

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