Murat Yetkin: Sedat Peker inkâr etmekte ama anlaşılan dolaylı bir pazarlık sürmektedir

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "güvenliği"ni gerekçe göstererek videolarına ara verdikten sonra yayınladığı 10. videosuna ilişkin olarak, "Kendisi inkâr etmekte ama anlaşılan dolaylı bir pazarlık sürmektedir" yorumunu yaptı.

Yetkin, "Sedat Peker beş küsur dakikalık son videosunu çekmek için dahi BAE yetkililerinden izin aldığını açıkladı. En üst düzeyde suikast ihbarı olduğu için olduğunu söylüyor. Bu durumdan bir kaç sonuç çıkarabiliriz. Birincisi, şu anda Peker, BAE’nin koruması ve kontrolü altındadır. İkincisi, ölümü göze aldığını ve dönüş biletini yaktığını söylemesine karşın, video yayınlamak için BAE yetkililerinin iznini almaktadır" yorumunu yaptı.

Yetkin, şöyle devam etti:

"Üçüncüsü, İçişleri Bakanı başta olmak üzere hakaret ve tehditlerle dolu söylemini bırakmış ve adeta PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 1999’da MİT-CIA operasyonuyla yakalandığında söylediğine benzer şekilde, 'Hizmete hazırım' demektedir. Elli yıl sistemin içinde yer alıp sonra sistemde makbul bir kadının kefaleti ve onunla evlenmesi suretiyle yöneticilere sistemin açıklarını öğreten bir İskoç suçluyu örnek göstermesinin anlamı budur. Kendisi inkâr etmekte ama anlaşılan dolaylı bir pazarlık sürmektedir. Tek taraflı anlamayın lütfen, bu dolaylı 'hizmet' teklifi sadece Erdoğan yönetimine ve Türkiye’ye olmayabilir. Peker’in kendisini sürgünde siyasi muhalif olarak gösterme çabası ve B-planının herhangi bir ülkeden siyasi iltica almak olabileceği hesaba katılmalı.

Dördüncüsü, şu anda BAE yönetimi, özellikle de Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan sadece Erdoğan’a değil genel olarak Türkiye’ye ve Türklere husumetiyle bilinmektedir. Ancak ülkelerin arası iyi olmasa da istihbarat servislerinin irtibatı savaş durumu dahil açık kalır. Bu tür dolaylı pazarlıklar genel olarak açık kanallardan, örneğin Dışişleri üzerinden yapılmaz. Ortaya saçılan kirliliği temizlemek için MİT’in devreye girdiğinin ileride anlaşılması kimseyi şaşırtmamalı."

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