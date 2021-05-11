Murat Yetkin: Sedat Peker henüz bildiklerinin tamamını söylemeyerek “derin devlet” himayesinde suç dünyasındaki eski yerini istiyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videoları değerlendirirken, "Peker henüz bildiklerinin tamamını söylemiyor, onun da farkındayım. Tek derdinin kendisince 'derin devlet' işlerine yeniden kabulünü sağlamak olduğunun, ama eksik bilgilerle yanlış değerlendirmeler yaptığının da" dedi.

Yetkin, "Sedat Peker fenomeni ve suç dünyasının üç gizli kuralı" başlıklı yazısında, Sedat Peker'in siyasi nedenlerle yurt dışına kaçmak zorunda kalmış bir muhalif isim olmadığına vurgulayarak, "Peker, zenginden alıp fakire dağıtan bir Robin Hood da değildir, ülkenin kanalizasyon borularını temizlemeyi kendisine görev edinmiş bir halk kahramanı da. Yargının adalet dağıtmadığı, işlemediği dönemlerde iş insanlarının alacak-verecek davalarını şiddet kullanarak çözüp aradan aldığı komisyonla para yapan suç dünyası üyelerinden birisidir" dedi.