Murat Yetkin, Sancar'ın sözlerini hatırlattı: AK Parti’den gelebilecek yaklaşıma kapının kapatılmadığı görülebiliyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın cumhurbaşkanı seçimleri konusundaki sözlerini değerlendirirken, "AK Parti’den gelebilecek yaklaşıma kapının kapatılmadığı -açıkça söylenmese de- görülebiliyor" dedi.

Yetkin, partilerin seçim hesaplarını değerlendirdiği yazısında, şunları kaydetti:

"HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın dün gece Halk TV’de söyledikleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda -HDP o zamana dek kapatılırsa da başka çatı altında- kendi adaylarını çıkartma eğiliminde olduğunu gösterdi. Sancar, eğer bu süreçte 6’lı koalisyon kendileriyle görüşmek isterse ilk turda ortak adayı destekleme seçeneklerini de açık tutuyor. Bu olmaz ve ayrıca 6’lı koalisyon HDP seçmeninin kabul etmeyeceği bir adayla çıkarsa, o zaman “İkinci tura bakacağız” diyordu Sancar; “Hedefimiz yüzde 15. Kibir yapmıyoruz ama anahtar parti olduğumuzun farkındayız.”

HDP’nin tutumunu “kendileriyle yapılacak tartışmalar” belirleyecekti. Burada AK Parti’den gelebilecek yaklaşıma kapının kapatılmadığı -açıkça söylenmese de- görülebiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklemeyecekti HDP ama 6’lı masa “Erdoğan zihniyetinde bir adayla çıkarsa” şimdiden destek istenemezdi kendilerinden."

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