HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Bu iktidarı göndermek için yüzde 60'a yakın bir hedef koymanız gerekiyor

HDP Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar, "Cumhurbaşkanı seçimde propaganda yasağından muaf tutuluyor. Bir partinin genel başkanı olarak meydanlarda dolaşacak. Tüm bunları hesaba kattığınızda bu iktidarın seçimle gönderilebilmesi için sizin güçlü bir çoğunluk yakalamanız gerekiyor. Yani yüzde 51 49 olmaz. Öyle bir hedef koymalısınız ki bu yüzde 60'lara yakın olmalıdır. Bunun içinde toplumun farklı kesimlerini ikna edecek bir hedef koymalısınız. " açıklamasını yaptı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Liderler Özel serisinde bu akşam HDP Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar'ı konuk etti.

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Sancar'ın açıklamaları şöyle:

"Parlamento seçimleri için ittifak arayışımız yok"

HDP seçimlere hangi ittifak ile birlikte girecek tartışmalarına yanıt vererek sözlerine başlayan Sancar, " Parlamento seçimleri için herhangi bir ittifaka girme arayışımız yok dedik. Bu tutumumuz devam ediyor. Çünkü bizim kendi ittifaklarımız var. Bu ittifaklarımızı büyütme isteğimiz var." dedi.

"Demokrasi ittifakı üst başlığı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz" diyen Sancar amacın olabilecek en geniş ezilenler sömürülenler dışlananlar topluluklarının bir araya getirmek olduğunu söyledi. "

Sancar, "Mesela inanç toplulukları var, biz sadece kimlikler üzerinden yaklaşmıyoruz. Hak temelli, demokrasi özgürlük hedefli bir birliktelik arıyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'de demokratik yolu açacak bir güçlü bir demokrasi ittifakı oluşsun." dedi.

"Muhalefet ilkeler üzerinde anlaşın"

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bütün muhalefetin ilkeler üzerinde anlaşmasını istiyoruz." diyen Sancar şunları söyledi, "İlkeler bir seçime kadar ki olan dönemde yapılması gerekenler. İki geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bunun ortasında da adayın nasıl belirleneceği. Bu başlıklarla 11 madde sıraladık. Müzakere önerileridir bunlar. Kimseye dayatılan bir şey değildir. Bu başlıklarla ortak bir müzakere yönetirse muhalefet ve uzlaşma sağlanırsa biz aday belirlemeye hazırız."

"Hedefimiz de yüzde 15'in üstüdür"

Toktaş'ın "Şuan oluşturduğunuz yapıyla kaç milletvekili hedefliyorsunuz" sorusunu Sancar şöyle yanıt verdi:

"Hedefimiz şu parlamentoda öyle geniş bir demokrasi gücü ortaya çıksın ki hiç bir iktidar o güç hesaba katılmadan, herhangi bir şey yapamaz halde olsun. Yani şunu demek istiyoruz, çoğunluğun bizsiz sağlanamayacağı bir milletvekili sayısına ulaşalım. 600 milletvekili varsa çoğunluk ancak demokrasi ittifakıyla sağlansın. Oy oranı olarak hedefimiz de yüzde 15'in üstüdür. Biz yüzde 15'i kendimize baraj ve çıta olarak belirledik. "

Özel olarak anket yaptırmadıklarını ancak güvenlikleri anket şirketlerinden sonuçları aldıklarını belirten Sancar, "Kamuoyuyla anket paylaşan şirketler HDP'yi yüzde 11 ile 13 arasında sonuç gösteriyorlar. Güvendiğimiz anket şirketleri HDP'nin yüzde 15'in üzerine tırmandığını söylüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adayı hakkında gelen soruya "Bize sürekli aday soruyorsunuz ama üzerinde konuşmadığımız konu adaydır. Bizim için öncelikle ilkeler ve süreçler önemlidir. Müzakerelerde ilkelerimize uygun ortak aday olursa elbette ortak adaya açığız. Ancak olmazsa yine Demokrasi İttifakı olarak kendi adayımızı belirleme yoluna gideriz. " dedi.

Demirtaş'ın adaylığı

Demirtaş'ın "Ben aday adayıyım" sözlerini de değerlendiren Sancar, Suat Toktaş'ın "Sizin bu konuda bilginiz var mıydı?" sorusunu da "Daha önce bu kadar açık ve net ifade ettiğini duymamıştım. Ama böyle bir isteği de dile getirmesini yadırganacak bir şey olarak görmüyorum" dedi.

"Muhalefet 'aday kim' tuzağına çekiliyor"

Seçimin ikinci tura kalması durumunda HDP'nin tutumuna yönelik soruya Sancar şu yanıtı verdi:

"Bunu konuşmak için erken. Önümüzdeki süreçlerde yaşanacak gelişmelere göre kurullar içinde yapılacak tartışmalarla tavrımızı ortaya koyarız. Aslında muhalefetin içine çekildiği bir tuzak görüyorum bunu. Sürekli bütün tartışmayı aday üzerine çekmeyi iktidar istiyor zaten. Buradan sürekli diğer muhalefet partilerine söz söylüyor. İsim ve aday odaklı bir tartışma yürütürseniz, bu çerçeve üzerinde sıkışıp kalmanız yüksektir. Biz de diyoruz ki topluma gerçek çözüm sunacak çalışmalar yapalım"

"20 yıllık iktidar dünya kadar birikmiş suç sicili"

"Bu iktidarın kendiliğinden durup dururken seçimi kaybetmesini beklemek büyük bir safdillik ve yanılgıdır" diyen Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 30'un üzerinde çıkıyor ve 20 yıllık bir iktidar. Birikmiş dünya kadar suç sicili. Üstelik yerleşmiş dünya kadar rant mekanizması var. Şimdi tüm bunları kolay kolay bırakır mı? Anketlere göre oyu da belli bir düzeyde duruyor. Şimdi buna bir de şu gücü ekleyin. Devletin imkanlarını kullanıyor. Bu kanunda Cumhurbaşkanı seçimde propaganda yasağından muaf tutuluyor. Bir partinin genel başkanı olarak meydanlarda dolaşacak. Tüm bunları hesaba kattığınızda bu iktidarın seçimle gönderilebilmesi için sizin güçlü bir çoğunluk yakalamanız gerekiyor. Yani yüzde 51 49 olmaz. Öyle bir hedef koymalısınız ki bu yüzde 60'lara yakın olmalıdır. Bunun içinde toplumun farklı kesimlerini ikna edecek bir hedef koymalısınız. "