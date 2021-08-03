Murat Yetkin: Skandal bitmiyor, yangını söndüremezsen haberini yasakla

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, RTÜK'ün orman yangınlarıyla ilgili yayıncı kuruluşların yöneticilerine gönderdiği kişiye özel mesaja ilişkin olarak, "Skandal bitmiyor, yangını söndüremezsen haberini yasakla" değerlendirmesini yaptı. Yetkin, "RTÜK yönetimine göre halk yangınların bit türlü söndürülememesinden değil, bunun haber yapılmasından 'infial' duyuyordu" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Ege ve Akdeniz’de 28 Temmuz’da başlayan orman yangınları neredeyse bir haftadır devam ediyor. Yangınla mücadelede iyi sınav veremeyen hükümetin durumu düzeltmek için attığı her adımla yeni bir skandala neden oluyor." ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Son skandal Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yeni bir skandal attığı her yeni adımla bir skandala daya yol açıyor. Kurul üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in televizyon yöneticilerini yangınla ilgili haberler konusunda cezayla tehdit ettiğini söyledi. RTÜK yetkilileri, yazılı belge gönderip geride Anayasal suç kanıtı bırakmamak amacıyla kanalları arayarak bazı haberlerin “infial uyandırdığını” öne sürmüş, “raporlanma” ihtimaliyle ceza gözdağı vermişlerdi. Yani halk, yangınların bit türlü söndürülememesinden değil, bunun haber yapılmasından “infial” duyuyordu RTÜK yönetimine göre. Oysa sahada gerçek başkaydı. Kanalları “her şey kontrol altında” yayını yaptığı için TRT ve NTV muhabiri meslektaşlarımız ne yazık ki yangın bölgelerinde 'yalan haber' iddiasıyla saldırıya uğruyorlardı. Orman yangınları sadece canları, evleri, köyleri değil Erdoğan yönetimini de yakmaya başladı sanki."

TIKLAYIN | RTÜK'ten orman yangını haberlerine 'ağır ceza' sinyali: Israrla sadece yanan alanlar ekranlara taşınıyor!

TIKLAYIN | İki RTÜK üyesinden RTÜK'ün 'yangın haberleri' açıklamasına 'sansür' suçlaması

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: Ağır sansür altındayız, RTÜK sansürü daha da artırmanın peşinde

TIKLAYIN | RTÜK: Orman yangınlarıyla ilgili gönderilen mesaj bazılarının dediği gibi asla bir tehdit değil, sansür olarak anlaşılması ilginç