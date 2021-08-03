RTÜK'ten orman yangını haberlerine 'ağır ceza' sinyali: Israrla sadece yanan alanlar ekranlara taşınıyor!

Gazeteci Nevşin Mengü, RTÜK’ün haber kanallarına orman yangınlarıyla ilgili "haber yapmayın talimatı" gönderdiğini yazdı. Mengü, “RTÜK haber kanallarına yangın haberleri yapmayın talimatı gönderdi. Bir başka yangın da bu, kanallar haber yapmazlarsa dezenformasyon artar” dedi.

"Sadece yanan alanların ekranlara taşınması kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır"

Mengü, sosyal medya hesabından, RTÜK’ün haber kanallarına gönderdiği "talimatı" da paylaştı.

"Verilen haberlerde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınılması, gerçeği yansıtmayan yanıltıcı görüntülere yer verilmemesi gerektiği daha önce Üst kurulumuz tarafından sizlere hatırlatılmıştır" denilen açıklamada, bir haftadır süren orman yangınlarıyla ilgili haberlerde söndürülen yerlerden bahsedilmesini istedi ve sadece yanan yerlerin ekrana taşınması nedeniyle ceza uygulayacağını duyurdu.

Açıklamada "Bugün itibarı ile RTÜK Uzmanları tarafından cezai yaptırım esas oluşturması amacıyla raporlama çalışmasına başlanılmıştır. Bu minvalde orman yangınlarıyla ilgili yapılan yayınların 6112 sayılı Kanun’da yer alan yayın ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi , tereddütler halinde İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile temasta olunması son derece önemlidir. Aksi takdirde söz konusu yayın ilkelerini hiçe sayan medya hizmet sağlayıcılara en ağır ceza müeyyidelerin uygulanması kaçınılmaz hale gelecektir" ifadeleri yer aldı.

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RTÜK tarafından gönderilen metin şöyle: