Kılıçdaroğlu: Ağır sansür altındayız, RTÜK sansürü daha da artırmanın peşinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun orman yangınlarıyla ilgili medya kuruluşlarına gönderdiği yazıya ilişkin olarak, "Halkım; sizin de gayet iyi bildiğiniz üzere, ağır sansür altındayız. RTÜK sansürü daha da artırmanın peşinde. Halkın sesinin duyulması konusunda desteğe ihtiyaç var. Paylaşın, her yerde anlatın. Az evvelki basın açıklamamın özetini paylaşmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi yeni iklim krizlerine hazırlamaya başlamamız lazım. İklim ve su krizinin tam merkezinde olan Türkiye 15 yıldır bu konuda uyarılmaktadır ama Saray İktidarı bu uyarıları duymamaktadır. Zaten bunu anlama kapasiteleri de yoktur. Orman yangınlarını önleme konusunda, iktidarın sorumluğunu yerine getiremediğini bildiğimiz için iklim master planını biz, Millet ittifakı olarak hazırlayacağız. Ayrıca yangından kim zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Bu yapılırken, Erdoğan’ın halkımıza adeta bir kredi satıcısı gibi yaklaştığı şekilde değil, doğru düzgün yapılması gerekir. Bunu belediyelerimiz yapacaktır. Belediyelerimize sesleniyorum, bu görev sizde. Ormanlarımız kendilerini yenileyecektir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Duygusal olarak fidan dikilsin istiyoruz ve ben sizi anlıyorum ama bilim insanlarımızı dinlemeye başlamanın zamanıdır. İşte bu yüzden, konunun uzmanı bilim insanlarımızdan hemen destek isteyeceğiz. Bunun için de bir Bilim Çalıştayı yapılması şarttır, biz organize edeceğiz.

Türk Hava Kurumu'nu yeniden tümüyle faal hale getirmek için belediyelerimizi, halkımızı ve iş insanlarımızı göreve çağırıyorum. Yanlış anlaşılmasın, çağrım dürüst iş adamlarınadır; ülkeyi soyup sağana çeviren 5li çetelere değil. Bu THK rezaletini biz dürüst insanlar bitireceğiz.

Çok önemli bir nokta da toplumun ruh sağlığı. Yaşadığımız felaket, zaten Saray İktidarı’nın elinde hırpalanmış olan ruh sağlığımızı maalesef daha da kötü etkiledi. Bu kadar ruhu yaralı bir halk yardım istediğinde, yardım çağrısı yaptığında, onları anlamak yerine önüne geleni “terörist/işbirlikçi” diye yaftalamak ancak bu aciz iktidarın başvuracağı bir taktiktir. Yılmayacağız, dünya ile iş birliği kuracağız.

Ve son olarak da, çareyi trolleşmiş iktidardan beklemek artık abesle iştigal olacağı için, tüm gerekli adımları biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak yapmaya başlayacağımızı taahhüt ederiz."