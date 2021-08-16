Murat Yetkin: Önce siyasetçiler oy ve rant uğruna Ezine Çayı'nın yatağında kurulan evlere izin vermeyecekti...

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kastamonu Bozkurt için söylediği "Yapılaşmaya izin verilmemeliydi veya insanlar orada yapılaşmayı düşünmemeliydi" sözlerini hatırlatarak, "Doğru, ama önce siyasetçiler izin vermeyecekti Ezine Çayı'nın yatağında kurulan evlere, oy ve rant uğruna" dedi.

Yetkin,"Şentop’un dediği gibi, insanlar o yanlışı yapmış ama hükümet de hem de bir devlet kuruluşunun o yanlışı yapmasına göz yummuş. Yani devlet oradaymış aslında, kaymakam görevini yapmış, hükümet yapmamış. Sonuç ortada" ifadesini kullandı.

Yetkin,"Şimdi önemli soru: her sel afetinden etkilenen ve iklimsel değişiklikler nedeniyle giderek daha çok etkilenecek olan yerleşim birimlerinin yeri değiştirilecek mi? Bu ciddi bir seçenek olarak düşünülmeli, sadece Bozkurt ve Abana değil, bu durumda olan diğer yerleşim birimlerinin de" dedi.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Batı Karadeniz'deki sel felaketi: Yaşamını yitirenlerin sayısı 70'e yükseldi

TIKLAYIN - Tarım ve Orman Bakanlığı raporundan: "Bozkurt ve Abana'da yayılım alanlarında taşkın suyunun hızı ve derinliğinin sorun olacağı tespit edilmiştir"

TIKLAYIN - TBMM Başkanı Şentop: Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi