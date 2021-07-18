Murat Yetkin: O gün cemaat tarafından aldatıldığını, kandırıldığını söyleyen Erdoğan, acaba bugün de başka gruplaşmalar tarafından aldatılıyor mudur?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yaptığı "aldandık" açıklamasını değerlendirdi.

Yetkin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı münasebetiyle TBMM’de yaptığı konuşmada bir kez daha Cemaat tarafından “aldatılmış” olduklarından söz etti. Fethullah Gülen Cemaati, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) “dinin kutsiyetiyle” aldatmış, henüz bilmediğimiz bir vaatle kandırmış, böylece devlet içinde yasadışı örgütlenmesini geliştirmişti. Adeta devlet, AK Parti’nin siyaset kurtları tarafından değil de saf Anadolu çocukları misali “Aldatılan” ve “Kandırılanlar” Partisi (AKP) tarafından yönetilmişti son on dokuz yıldır.

On dokuz yıldır AK Parti mi iktidarda, yoksa AKP mi? Bu “aldatılan” söylemi ne kadar geçerli?

...

Erdoğan, beş yıl sonra hâlâ “aldatılan” söyleminde. O gün cemaat tarafından aldatıldığını, kandırıldığını söyleyen Erdoğan, acaba bugün de başka gruplaşmalar tarafından aldatılıyor mudur?

Mehmet Akif’in dediği gibi, tarihin ders alınmadıkça tekrar ettiğini akıldan çıkarmamakta yarar var.

Bunun çaresi ise daha fazla demokrasi, özgürlük ve adalettir; daha fazla baskı ve yandaşlardan oluşan bir halka içinde huzur ve güvenlik arayışı değildir."

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TIKLAYIN - Erdoğan'dan 'FETÖ' açıklaması: Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık