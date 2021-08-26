Murat Yetkin: NATO perdesinin kapanması, Türkiye’nin Afganistan sahnesinden çekildiği anlamına gelmiyor; senaryolar hazırlanmaya başlanmış durumda

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Ankara'nın NATO misyonu kapsamında Kabil'de bulunan tüm TSK birliklerini çekme kararı almasıyla ilgili olarak, "Erdoğan’ın Türk askerini Afganistan’dan tahliye kararı, Türkiye’nin ABD fiyaskosuyla aynı safta görüldüğü perdeyi de kapatıyor ki bu da olumlu bir boyut. Ama görüldüğü gibi NATO perdesinin kapanması Türkiye’nin Afganistan sahnesinden çekildiği anlamına gelmiyor; senaryolar hazırlanmaya başlanmış durumda. Ortalığın toz dumanı dağıldıkça bu senaryoların ne kadarının gerçek olacağı ortaya çıkacak. Her halükârda Afganistan’daki kadın ve çocuklar için daha da karanlık bir dönem devletler arası çıkar ilişkileri arasında sadece kınama beyanlarıyla sınırlı kalacak gibi görünüyor maalesef" dedi.

Yetkin, henüz Türk büyükelçiliğinin kapatılıp tahliye edileceğine dair henüz bir kararın olmadığını hatırlatarak, "Sabah saatleriyle temas kurduğumda büyükelçilik çalışıyordu. Türk Büyükelçiliği Kabil’de çalışmaya devam edecek az sayıda diplomatik misyondan biri olarak kalabilir. Bu önemli. (Hatırlayalım, 1980’lerde İran-Irak savaşında Bağdat’ta Batı dünyası adına açık kalan tek büyükelçilik Türk büyükelçiliği kalmıştı.) Afganistan’da büyük bir proje yürüten Türk şirketlerinden birinin yetkilisiyle de konuştum; şu anda ayrılmayı düşünmediklerini, işlerinin başında olduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

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