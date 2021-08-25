Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afganistan açıklaması: Askerimiz çekildikten sonra havalimanının işletmesine devam edebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk askerlerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin, "Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir." ifadelerini kullandı. Kalın, "Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz" açıklamasını yaptı. Kalın, düzensiz göç ile ilgili ise, "Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir" cevabını verdi.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik.

Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor.

Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir.

Kabil Havalimanı'nın işletmesi

Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye'nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar.

Afganların yaşadığı insani dramı gözardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı'nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük.

Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil.

"Sürecin tümüyle dışında kalmak rasyonel değil"

Afganistan'ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte Taliban'ın tavrı ve atacağı adımlar belirleyici olacak. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Sürecin tümüyle dışında kalmak rasyonel değil, içinde kalarak takipçisi olacağız.

Afganistan'da yaşanan bir istikrarsızlık her yeri, herkesi etkiliyor.

Taliban'la istihbarat ve Dışişleri'nden görüşmeler yapıldı. Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor.

"Göç dalgası endişesi"

Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç dalgası olmaması için bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.

Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. İran'la yasadışı göçü önlemek amacıyla sürekli görüşmeler yapılıyor.

Türkiye'de göç merkezi iddiası

Resmi olarak bize iletilen bir şey olmadı. Biz bu söylenti ortaya çıktığı andan itibaren çok net bir şekilde reddettik. Bunu bize açmaları mevzu bahis bile olamazdı. Mülteci merkezi düşüncesi utanç verici bir durum, bu tavır gayri insanidir.

Bu haberler yalanlandığı halde açıklamaları şaşkınlıkla izliyoruz. Hükümete nasıl yükleniriz, Cumhurbaşkanı'na nasıl saldırırız hesaplarının yapılması gerçekten sorumsuz bir siyaset."

Mısır'la ilişkiler

Birleşik Arap Emirlikleri ile beyaz sayfa açılması olumlu. İlişkilerin saygı çerçevesinde yürümesi konusunda anlaşıldı. Suudi Arabistan'la da aynı sürecin olmasını istiyoruz. Mısır'la da ilişkilerin rayına oturtulması için görüşmeler devam ediyor. İsrail'deki seçim sonrası Cumhurbaşkanımızın tebrik telefonu olumlu etki yaptı. İsrail'de Netanyahu döneminin bitmesi bir fırsat penceresi açıyor."