Murat Yetkin, Merkez Bankası'ndaki görev değişimini değerlendirdi: Naci Ağbal, Berat Albayrak'ın icraatını dengeleyen isim olarak biliniyor

Gazeteci Murat Yetkin, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın koltuğunda 16 ayı doldurduğu 6 Kasım itibarıyla görevden alındığını belirterek, "Gerekçe daha önce yine kendi tercihiyle göreve getirilen Murat Çetinkaya’nın faizleri yeterince düşürmemesi idi. Uysal’ın yerine Erdoğan’ın elinde kalan, açık konuşalım en ağır ekonomi topu olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Ağbal, Cumhurbaşkanının Hazine ve Maliye Bakanı damadı Berat Albayrak’ın icraatını dengeleyen isim olarak biliniyordu." diye yazdı.

Murat Yetkin, görevden alınan Murat Uysal'ın Erdoğan ve Berat Albayrak yönetiminde enflasyonun sebebi olarak gösterdiği, istendiği kadar düşüremediği için göreve getirildiğini belirterek, "Uysal görevi devraldığında 21,25 olan Merkez Bankası gecelik borçlanma faizi, bugün 11.75. Enflasyon oranı Uysal’ın faizleri düşürmesini takip eden iki ayda yüzde 15,01’den 8,55’e düşmüş ama -o arada TÜİK yönetimin ve enflasyon hesaplama yönteminin değiştirilmesine rağmen şu anda resmi rakamlarla 11,89’a çıkmış durumda. Dolar kurunu suni olarak düşük tutmak için devlet kaynaklarından harcanan milyarlarca dolara rağmen, Uysal’ın görevi devraldığı gün 1 ABD doları 5,7 lirayken, bugün 8,5 lira." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.