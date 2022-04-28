Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu’nun etrafında "Erdoğan kazanamaz, kimi göstersek seçilir" yanılgısı içinde bir ekip var

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin, “ekonomik ve siyasi yapı dökülürken Erdoğan nasıl olsa seçim kazanamaz, kimi göstersek seçilir” yanılgısı içinde olduğunu savundu.

Yetkin, yazısında şunları kaydetti:

"Yeni seçim yasasıyla ve Erdoğan’ın Ukrayna Krizinde oynadığı diplomatik rolün ekonomik krize olumlu etkide bulunma ihtimaliyle seçim eskisine göre daha zor geçecek.

Muhalefetin, Erdoğan’ı seçimde alt etmek istiyorsa adayının gerçekten açık ara, bir iki puan değil daha fazla farkla seçilebilecek bir isim olması gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun etrafında 'ekonomik ve siyasi yapı dökülürken Erdoğan nasıl olsa seçim kazanamaz, kimi göstersek seçilir' yanılgı ve rehaveti içinde bir ekip olduğu görünüyor. Bu da örneğin altılı masadaki liderlerin Kılıçdaroğlu kendisini aday gösterirse Erdoğan ve AK Partinin Kılıçdaroğlu’nun Alevi inancından olması üzerine şiddetli bir karşı-kampanya başlatacağı endişesi duymasına yol açıyor. Kılıçdaroğlu bu durumun mutlaka farkında olsa gerek; CHP bünyesindeki çekişmeleri hedef alan son çıkışı bunu gösteriyor sanki.

Çünkü muhalefetin işi bundan -örneğin Ukrayna Krizinin başladığı iki ay öncesine göre muhalefet açısından daha zor ve zorlaşmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener başta olmak üzere muhalefet liderlerinin asıl görmesi gereken olgu işte bu."

Yazının tamamı için tıklayın.