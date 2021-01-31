Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği ile ilgili CHP içinde de psikolojik propaganda çalışması var

Gazeteci Murat Yetkin, istifa ederek Muharrem İnce ile birlikte hareket edeceği konuşulan üç milletvekilinin CHP'nin tek sorunu olmadığını belirtti.

Yetkinport'ta "CHP’de huzursuzluk: sorun sadece Muharrem İnce değil" başlıklı yazısında Murat Yetkin, Ankara siyasi kulislerinde "Kılıçdaroğlu yarın çıksa, İnce ile görüşse ve ikinci defa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söylese, İnce ne yapar? “ sorusunun sorulduğunu belirterek CHP'nin o dönem Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin "Türk siyasetinde parti dışında rahatsızlık yaratan siyasetçinin partide uyumlu olana tercih edilmesi örneklerini gayet iyi etüt etmiş görünüyor" yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin parti içinde varlığını sürdüren bir tartışma olduğuna da vurgu yapan Murat Yetkin şöyle yazdı:

"Kılıçdaroğlu’nun daha çok farkında olması ve bir şeyler yapması gereken bir durum da milletvekili kontenjan tercihlerini günübirlik ölçülere göre yapmaması gereği. Bir süre önce Öztürk Yılmaz örneğini de yaşamışken üstelik. Burada maalesef CHP içi siyasetin de tıpkı AK Parti saflarında da örtülü olarak görülen Kılıçdaroğlu’nun Alevi inancında olması üzerinden yürütülen bir psikolojik propaganda çalışması olduğu görülüyor. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş ve diğer CHP’li belediyeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye gelirlerini kısma hamlesine rağmen yerel düzeyde yoksullukla, işsizlikle mücadeleyi öne çıkarmaya çalışıyor. CHP Genel Merkezi ve ona etki etmeye çalışan ekiplerin derdi ise, tam da AK Parti’nin değirmenine su taşıyacak şekilde ideolojik tartışmalara kapılmış gidiyor. Bu gidişle CHP Türkiye’de İstanbul belediyesini kazanıp Ankara’da hükümeti kuramayan ilk örnek olabilir."

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