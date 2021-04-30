Murat Yetkin, Kıbrıs zirvesini yazdı: Anlaşma yok, Rum tarafı kızgın, Türk tarafı memnun

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleştirilen üç günlük Kıbrıs zirvesinin ardından kaleme aldığı yazısında, 'Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in oturma düzeninde tam karşısında yer alan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın önerilerini ciddiye almadığı, buna karşı Raab’ın da ona 'hayli ters” davrandığı görüşünde. Bunun nedeni, İngiltere’nin Cenevre öncesinde Türkiye ve Yunanistan ile Ada’daki Türk ve Rum taraflara sunduğu 'gayrı resmî” planın, Kıbrıslı Türklerin siyasi ve ekonomik haklarını Kıbrıslı Rumların umduğundan fazla vurgulaması. İngiltere AB üyeliğinden ayrıldıktan sonra Kıbrıs’ta daha esnek davranıyor, bu da Yunanistan’ın desteğiyle AB kozunu önde tutmak isteyen Kıbrıs Rum hükümetini rahatsız ediyor' dedi.

Yetkin, 'Rum tarafının 'yeniden birleşme”, Türk tarafının 'ayrı devlet” istemesi, yani amaçların farklılaşması nedeniyle üzerinde anlaşılan bir görüşme yol haritası da kalmadı. Bu nedenle taraflar BM genel Sekreteri’nin yeni bir Kıbrıs Özel Temsilcisi ataması konusunda da anlaşamadı. Ankara’nın bu 'toplumlararası görüşmeleri” bir süredir 'zaman kaybı” ve 'oyalama taktiği” olarak gördüğü biliniyor" ifadesini kullandı.

Yetkin, şöyle devam etti:

"Ortada anlaşma zemini kalmadığı halde taraflar neden 3-4 ay sonra '5+1” formatında yeniden toplanma konusunda anlaştılar? Bunu tamamen diplomatik nedenleri var. Birincisi, kimse masayı terk eden, oyunbozan taraf olarak damgalanmak istemiyor. İkincisi de Guterres, BM’nin (İsrail-Filistin sorunuyla birlikte) çözüm bulamadığı sorunların başında yer alan Kıbrıs sorununda pes eden BM genel Sekreteri olarak anılmak istemiyor. O yüzden yeniden görüşme teklifini herkes kabul etmiş. Gelinen nokta şu: Kıbrıs görüşmeleri Rum tarafının ısrarına karşın artık eski formatta sürmeyecek. Erdoğan’ın 'iki devlet” çıkışının ezber bozucu işlev gördüğü anlaşılıyor. İngiltere’nin artık AB dışında olması, ABD’nin Kıbrıs konusunda AB ile aynı çizgiye gelmesi yeni gelişmeler. Bakalım yeni oyun nasıl kurulacak? Ama rüzgârın artık sadece Rum tarafının yelkenini doldurmadığı görülüyor."

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