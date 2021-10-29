Murat Yetkin: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybedince paniğe kapılan gerici güruhun, nasıl önce kadın haklarına saldırdığını gördük

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülük ettiği mücadelenin sadece işgalci düşmana değil, onunla işbirliği halindeki Halife Sultan'ın ordularına karşı da verildiğini belirterek, "Modern tarihte, aynı anda içten içe çürümüş olana ayaklanma niteliği de taşıyan ilk örnektir Kurtuluş Savaşı" diye yazdı.

Atatürk'ün Türkiye'yi doğu dünyasından koparan ve o dönem batıya da örnek olan en büyük adamlarından birinin laiklik olduğuna işaret eden Yetkin, yazısını "Özellikle 2019’da İstanbul ve Ankara’da seçimi kaybedince paniğe kapılan gerici güruhun nasıl önce kadın haklarına saldırdığını gördük. Hiçbir konuda geri adım atmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir zamanlar ilk imzayı atmış olmakla övündüğü kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını kendisine oy şantajı yapan bu güruhun baskısıyla çekti.

Halkın büyük kesiminin güvensizlik beyan ettiği yargı, adaletin bir parçası sadece. Artık gelir eşitsizliğinden eğitimde fırsat eşitliğine, temiz çevrede yaşama hakkına dek adaletin çok boyutu bulunuyor.

Demokrasi alanında ise mücadele çoğulculuktan çoğunlukçuluğa kaymamak adına veriliyor. Biri çok seslilik, diğeri oy ile başa gelip bir daha başkalarının oy ile başa gelmemesi için her türlü baskıya baş vurması anlamına geliyor. Cumhuriyet Bayramı'nı işte bu bilinçle kutluyoruz." diye noktaladı.

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