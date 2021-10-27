Murat Yetkin: CHP’nin milli güvenlikle ilgili bir konuda ezber bozan tutumu, CHP içindeki tartışmalara ek olarak İYİ Partiyle arasını açar mı?

Gazeteci Murat Yetkin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatmayı amaçlayan ve Türkiye’de yabancı asker bulundurmayı öngören tezkereye AKP ve MHP’nin yanı sıra Millet İttifakı ortağı İyi Parti’nin “evet” oyu verdiğini belirterek, CHP’nin verdiği “hayır” oyunun sonucu değiştirmediğini ancak “ezber bozduğunu” söyledi.

“CHP’nin milli güvenlikle ilgili bir konuda ezber bozan tutumu, CHP içindeki tartışmalara ek olarak İYİ Partiyle arasını açar mı? AK Parti ve MHP’nin beklentisi gerçekleşir mi?” sorularını gündeme getiren Yetkin, kısa süre önce CHP ile İyi Parti'nin gerçekleştirdiği toplantıya işaret etti.

Yetkin, konuya ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bir parti ezber boza boza devlet partisi olmaktan, ismine uygun olarak hem Cumhuriyetçi hem halkçı ama özgürlükçü bir parti olmanın çabası içinde. Diğer parti de şehirli, muhafazakâr ama laik bir merkez-sağ parti olma çabası içinde. İttifakları içinde aslında kendi kimliklerini güncelleştirme gayreti içindeler. Kılıçdaroğlu ve Akşener Suriye tezkeresi oylamasını iyi değerlendirirlerse ittifaklarını çatlatmaları değil, güçlendirmeleri daha yüksek ihtimal. Bence Suriye oylamasında bozduğu ezber ile CHP’nin ve devamında Millet İttifakının ilk seçimde Doğu ve Güneydoğu’dan milletvekili çıkarması artık hayal sayılmamalı. Kılıçdaroğlu’nun Parti içinde yeni tartışmaları göze alarak aldığı ezber bozucu Suriye tezkeresi kararının birden fazla siyasi sonucu olacak gibi görünüyor."

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