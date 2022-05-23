Murat Yetkin: İstanbul mitinginde Yavaş'ın neredeyse İmamoğlu kadar alkış alması 6'lı masayı da ilgilendiriyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, CHP'nin Milletin Sesi mitinginde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da neredeyse İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kadar alkış aldığına dikkat çekerek, bunun sadece CHP'yi değil, 6'lı masayı ilgilendiren bir konu olduğunu yazdı.

Yetkin, CHP'nin İstanbul Maltepe'de yapılan Milletin Sesi mitingine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Takdim edilen isimlerden en çok alkışı İmamoğlu almış. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da neredeyse onun kadar alkışlanmış. CHP kökenli olmayan Yavaş, İstanbul’da CHP’lilerden İmamoğlu’na yakın alkış alıyorsa sadece Kılıçdaroğlu’nun değil, altılı masanın da bir durum değerlendirmesi yapma zamanı gelmiş demektir."

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