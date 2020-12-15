Murat Yetkin'in yeni kitabı "Meraklısı İçin Darbeler Kitabı" çıktı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, yeni kitabı Meraklısı İçin Darbeler Kitabı’nda Türkiye’nin siyasi kaderini belirleyen darbeleri mercek altına aldı. Yetkin, İttihat ve Terakki’nin Babıâli Baskını’ndan 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar uzanan tarihi inceledi.

Gazeteci-yazar Yetkin'in Doğan Kitap'tan çıkan Meraklısı İçin Darbeler Kitabı'nın tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

"Bir Polonyalının Papa seçilmiş olmasının, Polonya’daki işçi ayaklanmasının, Afganistan’daki Sovyet işgaline karşı ABD destekli Taliban savaşının ve Kıbrıs-Yunanistan ihtilaflarının 12 Eylül 1980 darbesiyle ilişkisini düşündünüz mü hiç? Ya İsrail’in kuruluşunun hemen ardından Suriye’de yapılan ilk CIA darbesinin, 27 Mayıs 1960 darbesine etkisini?

Peki, ABD ve Sovyetler arasındaki Soğuk Savaş rekabetini, Filistin direniş hareketini, Prag Baharı’nın yol açtığı 1968 isyanlarını tartışmadan 12 Mart’ı anlamak mümkün mü sizce?

Murat Yetkin, Meraklısı İçin Darbeler Kitabı’nda Türkiye’nin siyasi coğrafyasında adım adım gezinerek, olayları, kişileri, kurumları birbirine bağlayan zinciri ustalıkla gözler önüne seriyor."

Murat Yetkin hakkında

Murat Yetkin, 1959 Gaziantep doğumlu. ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 1981 yılında Bülent Ecevit’in askeri yönetim altında çıkardığı Arayış dergisinde başladı. Aralarında BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Turkish Daily News, Kanal D, NTV, Sabah ve Radikal’in bulunduğu yayın organlarında muhabirlik, editörlük ve haber yöneticiliği; 2011-2018 yılları arasında Hürriyet Daily News gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği ve köşe yazarlığını yaptı. Televizyonlarda siyasi yorum programları hazırlayıp sunan Yetkin halen YetkinReport haber-yorum ve analiz sitesinin editörlüğünü yapıyor. Yetkin’in Ateş Hattında Aktif Politika–Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar Üçgeninde Türkiye; Avrupa Birliği Bekleme Odasında Türkiye; Tezkere–Irak Krizinin Gerçek Öyküsü; Kürt Kapanı–Şam’dan İmralı’ya Öcalan, Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı, Meraklısı İçin Casuslar Kitabı adlı kitapları bulunmaktadır.