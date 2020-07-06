Murat Yetkin: Her yeni yasa, bu gettonun duvarlarını biraz daha yükseltiyor; medya sürüldüğü dijital gettoda mı susturulacak?

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta sosyal medyanın yasaklanmasını isteğini dile getirmesinin basın ve ifade özgürlüğü bakımından endişe verici olduğunu kaydetti. Yetkin, "Şimdi bu dijital gettolara bağımlı halde yaşayan hükümet-dışı medyanın, içinde bulunduğu gettolarla birlikte yok edilmesi aşamasına mı geldik?" diye sordu.

Yetkin, "Dijital gazetecilik zaten 2000’lerin başından bu yana gelişiyordu. Örneğin Doğan Akın yönetiminde T24 on yılını geride bıraktı. Dijital medya, sosyal medya Türkiye’deki siyasi atmosferden bağımsız olarak da bütün dünyada gelişiyordu zaten. Ben dahil pek çok meslektaş zorunlu ya da gönüllü olarak okurlarımızın, izleyicilerimizin farklı haber alma ve yorum alma hakkını bu platformlarda karşılamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Dijital medyanın, sosyal medyanın üç temel riskinin olduğunu belirten Yetkin yazısında şunları kaydetti:

– Birincisi, erişimi dijital kullanıcıyla sınırlı. Bu da Türkçeye “yankı odası” olarak tercüme edilen “echo chamber” riskini gündeme getiriyor. Yani, en abartılı durumuyla söylersek zaten toplumdaki bir avuç elit birbirini izliyor.

– İkincisi, dijital platform sayısı ne kadar artarsa, zaten basılı/görsel reklam pazarından kapılabilen reklam geliri o kadar fazla platform arasında paylaşılıyor. Yani çok kitleselleşemedikçe mecrayı ayakta tutacak gelir sınırlı.

– Üçüncüsü, dijital kazaları, sabotajları filan hiç saymıyoruz, birileri, bu hükümet de yayın sağlayıcı şirket de olabilir, bir şalteri indirmekle yayınınızı kesebilir. Geriye arşiv dahi kalmayabilir.

Bu riskler, aslında gayet geniş yayıncılık imkânları da getiren dijital yayıncılığı, sosyal medya kullanımını bir tür medya gettosuna dönüştürüyor. Adına ister yasak, ister kibarca kısıtlama deyin, medyaya yönelik her yeni yasa, bu gettonun duvarlarını biraz daha yükseltiyor.

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