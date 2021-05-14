Murat Yetkin: Gelişmeler Susurluk skandalına benzer ama ondan daha büyük bir skandalın patlayabileceğine işaret ediyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili iddialarının ardından kaleme aldığı yazısında, "Gelişmeler adeta yeni ve 1996’daki Susurluk Skandalına benzer ama muhtemelen ondan daha büyük bir skandalın patlayabileceğine işaret ediyor" dedi.

Yetkin, "Sadece Peker videoları söz konusu değil. Örneğin, son dönem birden parlayan 'iş insanlarından' Sezgin Baran Korkmaz da ABD’deki Mormon Tarikatıyla bağlantılı bir kara para aklama operasyonu nedeniyle soruşturulduğu için yurt dışında; o da İsviçre’den olduğunu söylediği videolar yayınlıyor. Yine bu sıralarda 24 yaşında, geçmişi bilinmeyen bir başka 'iş insanı' Faruk Fatih Özer’in Thodex şirketiyle kripto para dolandırıcılığı soruşturması patladı; o da yurtdışına kaçtı. Bütün bunlar, 2018-2020 yılları arasında Albayrak’ın Bakanlığı döneminde 'düşük faiz, düşük enflasyon, düşük kur' inadıyla devlet kaynaklarından 128 milyarın boşuna harcandığı yolunda muhalefetin ısrarlı kampanyasının devam ettiği ortamda meydana geliyor. İddialar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve müttefiki İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından gündemden düşürülmüyor" dedi.

Yetkin, "Uluslararası petrol ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı, dolayısıyla kara para aklama bağlantılı ilişkiler varsa, bunların sadece Türkiye içinde kalan bir hesaplaşmayla sınırlı kalacağını düşünmek saflık olur" görüşünü dile getirdi.

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