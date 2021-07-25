Murat Yetkin: Filenin Sultanları'nı çok seviyorum, çünkü...

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında Çin'i 3-0’lik skorla mağlup etmelerinin ardından kaleme aldığı yazısında,"Filenin Sultanları'nı çok seviyorum, çünkü onlar silinmek istenen bir Türkiye’nin sakin ve sessiz direnişinin, yok edilemeyeceğinin simgesi aslında" düşüncesini dile getirdi.

"Şıkır şıkır aydınlık bir Türkiye’nin, kadınların var olma mücadelesinin hak ve özgürlüklerin ve işte bu şatafatsız, sakin, çalışkan ve yüzünü çağdaş değerlere dönük tutan Türkiye’nin simgesi onlar" diyen Yetkin, "Türkiye’de olumlu anlamda 'sultan' sıfatını gerçekten hak edenlerin, yüzümüzü yense de yenilse de güldüren kadın voleybol takımınız olduğu için seviyorum onları. Kadın yüzücüler, basketbolcular, okçular diğer spor dallarında kendilerini var etme mücadelesinde olanlar için de aynıdır. Voleybolcularımız simgedir, bizim Türkiye’mizin. Sultan sıfatı sizi rahatsız ediyorsa 'filenin harika kadınları' da diyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Jimnastikten okçuluğa kadar pek çok milli sporcunun adını sayan Yetkin, "Yenseniz de yenilseniz de sizleri seviyorum çocuklar, durmayın, asıl sizin için söylenmeli 'yola devam'" dedi.

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TIKLAYIN - Tokyo Olimpiyatları | Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-0 mağlup etti