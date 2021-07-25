Tokyo Olimpiyatları | Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-0 mağlup etti

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında Çin'i 3-0’lik skorla mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında Çin ile karşılaştı. Filenin Sultanları,Çin'i mağlup ederek olimpiyatlara galibiyetle başladı.
Milliler, ilk sette etkili servis sayıları ile istediği performansı yakalayarak seti 25-21 önde tamamladı. İkinci sete iyi başlayan Filenin Sultanları, son olimpiyat şampiyonu Çin'i saf dışı bırakmayı başardı. Milliler, ikinci seti 25-14 önde tamamladı. Milli Takım, final setinde etkili hücümlarıyla Çin savunmasını etkisiniz bırakmayı başardı.Filenin Sultanları, son seti Çin'i 25-14 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci maçında 27 temmuzda İtalya ile karşılaşacak.