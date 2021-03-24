Murat Yetkin: Erdoğan ortaklarının etkisiyle sadece ekonomi ve siyasette değil, diplomaside de içe kapanmaya başladı, oyun sertleşiyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaklarının etkisiyle sadece ekonomi ve siyasette değil, diplomaside de içe kapanmaya başladığını belirterek, "Oyun sertleşiyor" yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, "24 Mart Kongresi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2001’de AK Parti’nin kuruluşundan bu yana katıldığı en zor kongresi. Sadece Kongreye birkaç gün kala -çok şey beklenen Merkez Bankası Başkanını görevden alarak mali yapının bir darbe daha almasına neden olduğu için değil. İstanbul Sözleşmesini iptal ederek AK Partili kadınların bir kısmını dahi kendisinden soğuttuğu için de değil. Sadece HDP’ye açılan kapatma davasıyla içeriye ve dışarıya verilen demokratikleşme vaatlerine gölge düştüğü için de değil. Erdoğan bu Kongre öncesi ciddi bir sıkışmaya da dış politikada maruz kalıyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Üstelik artık sadece Batı’dan değil; ABD, NATO ve AB’ye geleceğiz. Doğu’dan da baskı başladı. Çin Dışişleri bakanı Wang Yi’nin 24-26 Mart Ankara ziyareti bunun işareti. Çin, TBMM onayı için bekleyen suçluların iadesi anlaşmasının TBMM onayında takılmasından rahatsız. Birkaç yıl öncesine dek Uygur Türklerinin uluslararası avukatlarından olan hükümet, şimdi Çin’in terörist saydığı Uygurları Çin’e gönderme çelişkisi yaşıyor. Erdoğan’ın Çin’den beklentisi sadece aşı değil.

Erdoğan iktidarını korumak istiyor. Mehmet Yılmaz T24’te, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın Hürriyet’e “19 yıl hazırlandık, daha yeni başlıyoruz” sözlerini “gizli ajanda itirafı” olarak yorumladı. Bana kalırsa, daha “demokrasi tramvayından istediğimiz durakta ineriz” söyleminden itibaren gizli değildi ajanda.Ama Erdoğan’ın 24 Mart Kongresiyle birlikte iktidarı artık bırakmamak için her yola başvuracağı açık. Müttefiki MHP’yi memnun etmek için HDP’ye dava, müstakbel müttefiki Saadet ve İslami cemaatleri memnun etmek için İstanbul Sözleşmesini iptal, ekonomideki müttefiklerini memnun etmek için MB Başkanını görevden alma, kaybettiği belediyeleri çökertme çabası gibi eylemler bunu gösteriyor.

Dış politikada son dönemde gelen ve kazanım sayılan bütün adımlar, askeri diplomasi sayesindedir; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı yoluyladır. Diplomasi devlet politikasını değil AK Parti politikası çizgisinde belirlendiği oranda askeri hamlelere bağımlı hale geliyor. Burada yapılacak en küçük hatanın sistemde yol açabileceği hasar ihtimali büyüyor. Erdoğan ortaklarının etkisiyle sadece ekonomi ve siyasette değil, diplomaside de içe kapanmaya başladı. Oyun sertleşiyor."

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