Murat Yetkin: Erdoğan'ın yedi ay önceki Biden demecinden haberi olmuş

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yedi ay önce New York Times'a verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak. Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle“ sözleri tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet iktidarı zamanından tepki vermemekle eleştirirken gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Biden bunları ne zaman söylemiş? Daha aday adayı iken 16 Aralık 2019’da katıldığı bir toplantıda. Ne zaman yayınlanmış? 17 Ocak 2020’de, New York Times’ta. O zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümetinden bir tepki gelmiş mi? Hayır, gelmemiş. Peki, Erdoğan’ın Biden demecinden haberi olmuş mu? Olmuş. Kim haber vermiş? Öğrenebildiğim kadarıyla Dışişleri kanalıyla değil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un rutin bilgi notu içinde sunulmuş." bilgisini paylaştı.

Yazısında olayla ilgili senaryo olduğunu belirten Yetkin, "Aradan geçen sürede, daha önce Erdoğan adına Trump yönetimi nezdinde -Dışişleri kanalları dışında- “paralel diplomasi” yürüten (iş ve siyaset dünyasından) bazı isimler, adaylığı kesinleşen ve Covid salgını nedeniyle güç kaybeden Trump’a karşı Biden ile temas kurmak için ABD’ye gidip gelmeye başlıyor. İşte birinci senaryo, bu teması daha kurulmadan baltalamak isteyenlerin bu videoyu sızdırılmış olması ihtimaline dayanıyor. Kuşkuların üzerinde yoğunlaştığı kişiler arasında, Biden ekibinde yer alan eski İŞİD ile Mücadele Koordinatörü olarak Kürt gruplarla irtibatı olan ve Türkiye alerjisiyle tanınan Brett McGurk de var." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile alâkasız gibi görünen kaynaklarca ama aslında Erdoğan yönetiminin bilgisi içinde sızdırıldı"

"Gelin farklı bir Joe Biden hikayesi anlatalım" başlıklı yazısında Yetkin, "İkinci senaryo ise tam tersine, Biden’ı zor durumda bırakıp Erdoğan’dan özür dileterek açık temas kurmaya zorlama üzerine kurulu.

Buna göre video Iraklı Kürt gazeteci Zêrevan’a istihbarat dünyasında 'sahte bayrak' tabir edilen bir operasyonla, yani Türkiye ile alâkasız gibi görünen kaynaklarca ama aslında Erdoğan yönetiminin bilgisi içinde sızdırıldı." düşüncesini dile getirdi.

"Biden ile temas kurmak için ABD’ye giden ekip istenen sonuçla dönmeyince bu sözlerin unutulmadığı gösterilmiş oluyor"

Yetkin, "Haber NY Times gazetesinde Ocak sonunda yayınlandığında dikkatler Rusya ile Suriye’deki gerilim ve Yunanistan ile göçmen sorunu üzerindeydi. Türk medyasında yankısı olmayınca dosya kenara ayrıldı. Zaten sonra Covid salgını çıktı. Anadolu Ajansı'nda mayısta İngilizce servisinde yorumlanması, en azından İletişim Başkanlığı gündeminden düşmediğini gösteriyor. Ancak Biden ile temas kurmak için ABD’ye giden ekip istenen sonuçla dönmeyince bu sözlerin unutulmadığı gösterilmiş oluyor." ifadesini kullandı.





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