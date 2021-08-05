Murat Yetkin: Erdoğan, gerçeklerden kopma işaretleri mi veriyor?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, "Cumhurbaşkanı ATV yayınında 'Ağustos’da enflasyon düşecek, çünkü faizi düşüreceğiz' dedi. Yangının sorumluluğunu CHP’li belediyelere atmaktan, alevlerin tehdidi altındaki vatandaşlara çay paketi atmaya dek 'Cumhurbaşkanı'nın gerçeklerden mi koptuğu' sorularına yol açan gelişmeler yaşanıyor" dedi.

Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Kimine sorarsanız 4 Ağustos akşamı ATV canlı yayınında yangınların sorumluluğunu CHP’li büyükşehir belediyelerine atması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artık yaşanan gerçeklerden kopmaya başladığının işareti olabilir. Oraya geleceğiz. Kimilerine göre yine aynı yayında “Ağustos’ta enflasyon düşecek, çünkü faizi düşüreceğiz” demesi sayılabilir.

Kimileri, orman yangınları ikinci haftasına girmiş insanları, hayvanları, evleri, mahalle ve köyleri yakıyorken, Cumhurbaşkanının bölgedeki en iyi orman yangınıyla mücadele altyapısının Türkiye’de olduğunu söylemesi olarak görebilir. Kimilerine göreyse selin vurduğu Rize’den sonra Marmaris’te de alevlerin tehdidi altındaki halka, kendisini karşılamaya gelmiş vatandaş sandığı görevli polislere de çay paketi atmasıdır. Bana kalırsa orman yangınıyla mücadelede askeri birliklerin kullanılmaması da bu listeye eklenmelidir."

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TIKLAYIN - Erdoğan: Yerleşim bölgelerindeki yangın, büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır