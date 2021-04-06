Murat Yetkin: Erdoğan, emekli amiraller bildirisi üzerine asıl hesaplaşmayı AB görüşmesi sonrasına mı bıraktı?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek görüşmesine işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan emekli amiraller bildirisi üzerine asıl söyleyeceklerini, asıl hesaplaşmayı gerçekten önemli açıklamalar yapacağını söylediği 7 Nisan Çarşamba gününe mi bıraktı? Yoksa bu defa emekli subaylarla didişme görüntüsünün toplumu daha da gereceğini, kendisine daha çok zarar vereceğini görerek zamana mı bıraktı?" dedi.

Yetkin, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Bildirinin yayınlandığı andan itibaren Türkiye’deki ve dünyadaki algısına bakın. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyenlerin algısına bakın. Yarın AB ile gerçekleştirilecek ziyaret algısına bakın. Bunlar önce tutuyorlar ‘Biz bu bildiriye karşıyız, ama AK Parti’nin işine yaradı’ diyorlar" sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Çelik’in bu dört cümlesinde, dört anahtar sözcük var: bildiri, algı, yatırım ve AB. AK Parti yönetimi, emekli amirallerin bildirisinin, nasıl olsa Erdoğan orantısız sertlikte tepki verir diye AB yetkililerinin gelişinden önce, kışkırtma amaçlı planlandığı saptaması yapmış olabilir mi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Güvenlik ve Dış Politikalar Baş Danışmanı İbrahim Kalın devreye girip 'ifade özgürlüğü-AB-yatırımlar' denklemi kurmuş olabilir mi? Bunun üzerine, 'O zaman şu AB işi geçsin, sonra bakarız' denmiş olabilir mi? Olabilir. Bir başka ihtimal daha var. O da Erdoğan’ın yüreğine taş basıp bu işi elebaşı gördüğü isimlerin canını acıtmakla sınırlı tutma ihtimali. Montrö eleştirisini yanıtlayıp 'daha iyisi çıkana dek' Montrö’nün ulusal çıkarlara hizmet ettiğini söylemesi de bu çerçevede görülebilir."

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