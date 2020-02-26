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Politika

Murat Yetkin: Erdoğan daha önce Amerikalılara karşı başarıya ulaşan uçurum yamacı siyasetini Putin'le denemek istiyor

"Rusya çok taraflı toplantıyı Astana ortaklarıyla yapmak istiyor"

26 Şubat 2020 08:49

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Amerikalılara karşı başarıya ulaşan uçurum yamacı siyasetini İdlib'de Putin'le denemek istediğini belirterek, "Bu siyaset savaşa girmeyi göze alarak inatlaşıp, son anda alabileceğini alarak geri çekilme anlamına kullanılan İngilizce “Brinkmanship” deyimine karşılık geliyor. Ama bu defa iki farkı var. Birincisi, Putin de Erdoğan gibi bu siyasetin ustası. İkincisi de Erdoğan NATO müttefiki ABD Başkanı Donald Trump’a bu taktiği uygularken, Suriye’de Rusya’nın desteğini almıştı; şimdi durum tam tersine." ifadelerini kullandı.

Murat Yetkin, Rusya'nın çok taraflı bir toplantıyı Fransa ve Almanya liderleri ile değil, Astana ortaklarıyla gerçekleştirmek istediğini söyledi.

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Yetkin'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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