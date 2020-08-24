Murat Yetkin: Erdoğan’a halef kim? Albayrak mı, Soylu mu, başkası mı?

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu ilan ettiği tören için "bir halef ilan etme törenine mi tanık olduğumuz izlenimine kapıldım" yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın kendisinden sonrası için, yani halef olarak damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı işaret etmiş olabileceğini sadece kendisinin değil iş dünyasından isimlerin de düşündüğünü yazan Murat Yetkin "Bu tür toplantıları yakından izleyen, bazen de katılan kaynağım, 'Siz de fark ettiniz mi?' diye sordu, 'Ben Tayyip Bey’in kendi konuşmasına ara verip bir başkasının konuşmasını bitirmesini beklediğine ilk defa şahit oluyorum.' Kast ettiği Enerji Bakanı Fatih Dönmez değildi, Albayrak’tı, zaten Dönmez’e de o söz vermişti" dedi.

Erdoğan’ın o törende Albayrak'ı övdüğüne de vurgu yapan Murat Yetkin; "2021’e ertelenen AK Parti kongresinde Erdoğan’ın parti başkanlığından ayrılabileceği, bir süredir Beştepe’ye yakın olan kalemlerce de ifade ediliyor; doğru olup olmadığı yakında ortaya çıkar. Ama 21 Ağustos gaz töreni ardından doğru çıkma olasılığının arttığı söylenebilir" yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında ayrıca MetroPoll araştırma şirketinin iş dünyasındaki abonelerine gönderdiği ve "AK Parti’nin başında Erdoğan’dan başka birine onay verip vermeyecekleri" sorusunun sorulduğu rapora da yer verdi.

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