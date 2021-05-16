Murat Yetkin’den Bakan Ersoy’a: Kaldırılan ‘aşılandım’ videosu için reklam ajansına ödeme yapıldı mı, maskeler yaptırıldı mı?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a tepkilerin ardından kaldırılan ‘aşılandım’ videosuna ilişkin olarak, "Reklam ajansına ödeme yapıldı mı? Ne kadar? Hesabını kim verecek?” diye sordu.

Yetkin paylaşımına Bakan Ersoy’u etiketleyerek, “Reklam ajansına ödeme yapıldı mı? Ne kadar? Hesabını kim verecek? Maskeler yaptırıldı mı? Kime? Kaç adet? Ne kadar ödendi? Hesabını kim verecek?” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan skandal bir video paylaşıldı. Videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi. Video sosyal medyada gelen tepkiler üzere, yayından kaldırıldı.

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