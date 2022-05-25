Murat Yetkin: Dağ fare doğurduysa AK Parti'de bu telaş niye?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı TÜRGEV ve ENSAR aracılığıyla ABD'deki bir vakfa para nakli yapıldığı iddialarını değerlendirdiği yazısında, "CHP lideri gündüz Erdoğan’ın “kaçış planını” açıklama sözü vermiş, gece kayıtlarda öğrenci yurdu inşaatı amacıyla gönderildiği yazılı para transferini duyurmuştu. Bu nedenle sosyal medyada “dağ fare doğurdu” hayal kırıklığına yol açtı. Kılıçdaroğlu’nun muhalif kesim ve sosyal medyada yetersiz bulunarak hayal kırıklığına yol açan AK Parti’de bir öfke patlamasına yol açmıştı" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin "isim vermiyorum" diyordu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "ailenden kimler var, çık söyle" diye meydan okuduğuna işaret eden Yetkin, "Bana kalırsa AK Parti’de görülen telaşın nedeni TÜRGEV veya ENSAR’ın hedef alınmasından çok “Erdoğan kaçacak” türünden çıkışların, seçmen, parti ve bürokrasi/yargı bünyesinde “İktidar değişebilir” tohumları serpmesi. Kılıçdaroğlu’nun doğrudan bürokrasiye hitap ederek onları Erdoğan’a itaatsizliğe çağırması da bu amacı gösteriyor.

Yine de Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimleri yolunda elindeki cephaneyi daha dikkatli harcaması gerektiği ortada. İfşa ettikleri söz verdiklerinden kısa düştükçe kendi inanılırlığı da muhalefet blokunun etkisi de zayıflayabilir" diye yazdı.

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