Murat Yetkin: Cumhurbaşkanı, ailesi, yakın ekibi Covid’den iyi korunuyor ama Türkiye’de yaşayanların geri kalanı maske kullanma tavsiyelerine emanet

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı, ailesi, yakın ekibi Covid’den iyi korunuyor ama Türkiye’de yaşayanların geri kalanı maske kullanma tavsiyelerine emanet" görüşünü savundu.

Yetkin, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Covid’den iyi korunuyor. Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanına yakın çalışan ekibe de her gün test yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanını Covid’den koruma çerçevesinde yanına yaklaşacaklara önceden test yaptırma zorunluluğu sayesinde bazı milletvekillerinin de 'pozitif' olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı, ailesi, yakın ekibi Covid’den iyi korunuyor ama Türkiye’de yaşayanların geri kalanı maske kullanma tavsiyelerine emanet. Erdoğan bizleri de Covid’den daha iyi korumak için yeni kısıtlamalara gitmek zorunda. Er ya da geç gidecek de… Oysa gecikilen her gün riski artırıyor. Belki Cumhurbaşkanı'nın aile ve yakın çalışma arkadaşları üzerindeki değil, ama bizlerin üzerindeki riski artırıyorBu neyin inatlaşması? Dünyayı kasıp kavuran bir salgınla mı bu inatlaşma? Anlamak mümkün değil." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Halkı Covid’den daha iyi korumak için er ya da geç alınacak daha sıkı önlemlerden Erdoğan’ı geri bıraktıran nedir? Ekonomi mi? Lütfen çağın vebası denilen salgınla inatlaşmayı bırakın. Yaklaşan grip salgını tabloyu daha da ağırlaştırmadan yeni önlemleri gecikmeden almak gerekiyor." ifadesini kullandı.

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