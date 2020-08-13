Murat Yetkin: AK Parti İstanbul Sözleşmesi sayfasını sessizce kapatacak, belki sırf bir şey yapmamış olmak için şerh koyarlar

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'parti kuracağı' iddialarının gündemde olduğunu belirterek, " Muharrem İnce’nin CHP bombalarıyla ilgilenmemiz tercih ediliyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "İnce, CHP 'bombalarını' bugün patlatacağını söylemeden önce 13 Ağustos tarihi iç siyasette neden önemliydi, hatırlayan var mı? Ben hatırlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Hata etmişim' diyerek kadınlara şiddete karşı İstanbul Sözleşmesinden imzasını çekip çekmemeye karar verecekti. Aslında bir hafta önce bu konu AK Partinin gündemine gelecekken 13 Ağustos’a alınmıştı. Çünkü o arada, Cumhurbaşkanına oy şantajıyla erkek egemen ideolojilerini dayatmak isteyen baskı grupları, tarikat ve cemaatlerin kadın düşmanı niyetleri açığa çıkmıştı. Bu grupların sözcüsü Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesinden yana duran AK Partili kadınlara ağır hakaret etmesi bardağı taşıran damla olmuştu. 12 Ağustos’ta 81 ilin AK Parti kadın kolları bu kadın düşmanına karşı dava açtı." ifadesini kullandı.

Yetkin, "Bence AK Parti bu sayfayı sessizce kapatacak, belki sırf bir şey yapmamış olmak için Hırvatistan’ın yaptığı gibi bir şerh koyarlar. Aksi halde, MetroPoll yöneticisi Özer Sencar’ın dediği gibi, Erdoğan yaptığı en ağır hatayı, yani kadın seçmeni küstürmeyi devam ettirmiş olacak.Ama CHP bombaları dururken kadın haklarının önemi ne olabilir ki? Burada mesele İnce’nin demokratik bir hakkını fazla popülist bir üslupla kullanması değil, onun alabildiğine istismarı." yorumunu yaptı.

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