Murat Yetkin: Adeta "Aşılı olan hafif atlatıyor, gerisi de artık sorunumuz değil" der gibiler

Gazeteci Murat Yetkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maske kullanımının sonlandıracağına ilişkin açıklama beklendiğini hatırlattığı yazısında, diğer ülkelerde de pandemi kısıtlarının kaldırılmaya başlandığına dikkati çekti.

Türkiye ve Almanya’nın Koronavirüs kaynaklı ölüm grafiklerine yer veren Yetkin, “Görülebileceği gibi ölümler devam ediyor ama hükümetler kısıtları gevşetiyor. Adeta ‘Aşılı olan hafif atlatıyor, gerisi de artık sorunumuz değil’ der gibiler” yorumunu yaptı.

“Peki, nedir bu hükümetlerin derdi? Aslında basit: ticaret durmasın. Covid salgınından darbe yiyen kapitalist ekonomilerin yeni sağlık önlemleriyle ticaretin yavaşlamasına tahammülü kalmadı” diyen Yetkin, “Hükûmetler, batılı hükümetler Gates’e inanmayı tercih ediyor, çünkü Gates hastalık geçmediği halde, ‘geçti artık, ticaretinize bakın’ diyor. Yani öldüren sadece Koronavirüs Covid-19 değil. Kapitalist ekonominin ticaretin durmaması gerektiği esası da öldürüyor dünya hükümetlerinin desteğiyle” ifadelerini kullandı.

Yetkin, son olarak okurlarına, “Bence maskelerinizi atmakta acele etmeyin. Aşılarınızı olun. Kapalı yerlerde kalabalıklara girmekte dikkatli olun. Hastalık devam ediyor” önerisinde bulundu.

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