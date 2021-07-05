Murat Yetkin: ABD’nin Türkiye’ye “çocuk asker” suçlaması altından, AK Parti çizgisindeki düşünce kuruluşu SETA çıkabilir

Yetkin, Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'ye yönelik "Güvenirliliği şüpheli, bir takım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye’nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır" yanıtını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Geriye dönüp baktığımızda karşımıza AK Parti hükümeti çizgisindeki Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) 2020’de yayınladığı 'Suriye milli Ordusu' çalışması çıkıyor. Yazan, Ömer Özkızılcık, SETA’nın Güvenlik Araştırmaları uzmanlarından. Aynı zamanda SETA’nın 'Suriye Gündemi' yayınının da 'baş editörü'.



Ömer Özkızılcık, raporunda 'savaşçıların' yaş bilgileri de yer alıyor. Örneğin SETA saha çalışmasına göre SMO’nun yüzde 10’undan fazlası, 18-20 yaşındaymış. Buna karşın 1 yıldan az süre önce katılanların oranı binde 88; 1 ila iki yıl arasında katılanların oranı yüzde 1,15; 2-3 yıl önce kayılanların oranı yüzde 1,63; üç yıldan fazladır savaşanların oranı yüzde 4,27 imiş. Özetle SETA, 18-20 yaş arasını yüzde 10,34 bulmuş ama bunların çoğunun 18 yaşın altında silah altına alındığını da Prof. Dr. Duran’ın vurguladığı üzere 'verilere dayanarak' ortaya koymuş. Şunu da ekleyelim, SEAT raporu ayrıca Türkmen' savaşçıların yaş ortalamasının SMO içindeki Arap, Kürt ve Çerkez 'savaşçılardan' daha düşük olduğunu da yazmış.

ABD Raporuyla ilgili haberleri okurken aklıma ne geldi biliyor musunuz? SETA’nın 2019 yılında, medyada AK Parti dönüşümü nedeniyle işsiz kalan gazeteci meslektaşların uluslararası basın kuruluşlarında iş bulabilmeleri nedeniyle dış çıkarların 'uzantısı' olmakla suçlandığı medya raporu geldi. Ve bir de SETA’da geçenlerde yaşanan ekip-içi çatışma ve tasfiyeler. Bir de SETA’nın daha önceki yöneticilerinden, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politikalar Baş Danışmanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun acaba bu konuda neler düşünüyorlar? Doğrusu merak ediyorum.

Özetle, ABD’nin Türkiye’ye Ankara’yı öfkelendiren 'çocuk asker' suçlaması altından AK Parti çizgisindeki düşünce kuruluşu SETA’nın çıkma ihtimali bulunuyor."

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Yetkin bugünkü (6 Temmuz) yazısında Dışişleri Bakanlığı'ndan SETA konusunda açıklama geldiğini duyurdu.

Yetkin şunları kaydetti:

"Dışişleri’nden SETA konusunda izahat geldi. 5 Temmuz günkü yazımda ABD’nin Türkiye’ye “çocuk asker” savaştıran örgütlere destek olan ülkeler listesine alması ardında hükümet yanlısı SETA Vakfının önce yayınlayıp sonra geri çektiği “Suriye Milli Ordusu” çalışmasının olabileceğini yazmıştım. Ayrıca Dışişleri Bakanlığının ABD’ye tepki metnindeki “bazı STK’ların güvenilmez bilgileri” ifadesiyle kast edilenin de SETA olup olmadığını sormuş, cevap gelirse paylaşacağımı söylemiştim. Cevap geldi. Dışişleri kaynakları o ifadeyle özel olarak SETA’yı kast etmediklerini söylediler. Aslında o ifadeler de “çocuk asker” suçlamasından çok, Türkiye’nin insan kaçakçılığıyla mücadelesindeki çabası övülse de, Suriyelilerin kaldığı kamplardaki bazı uygulamalara dair ABD Dışişleri raporundaki iddiaların somut bilgilere dayandırılmamasından, muğlak ifadelerle sivil toplum kuruluşlarından bahsedilmesinden kaynaklanıyordu. Türk Dışişleri, çocuk asker savaştırdığı BM raporlarına da yansıyan, PKK’nın Suriye kolu YPG ve YPJ örgütleriyle iş birliği yapan ABD’nin çifte standart ve iki yüzlülüğünü vurgulamakta haklı. Ama bu haklılık bu yanlışı başka yanlışa gerekçe yapmayı gerektirmiyor."