Murat Yetkin: ABD'nin eleştirdiği liderler dün itidal mesajları yayınlarken olanları “yok artık” dedirtecek bir film gibi izlemişlerdir

Gazeteci yazar Murat Yetkin, ABD'de dün Joe Biden'ın başkanlığını resmileştirecek Kongre oturumu sırasında Donald Trump destekçilerinin Kapitol binasına düzenlediği baskını değerlendirdi. "Koltuğu seçimle bırakmamak için her şeyi göze almış bir liderin ülkesini nasıl itibarsızlaştırdığını gördük" ifadelerini kullanan Yetkin, dün yaşananlardan sonra ABD tarafından demokrasi eleştirileri alan ülke liderleriyle ilgili "Üzüntü ve itidal mesajları yayınlarken, patlamış mısırlarını alıp “yok artık” dedirtecek bir Hollywood filmi izler gibi izlemişlerdir olan biteni" ifadelerini kullandı.

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Yetkin'in Yetkin Reports'ta yer alan "ABD’de isyan: seçimle gelen seçimle gitmek istemeyince" başlıklı yazısında ABD'de dün yaşanan tarihi baskının dünyadaki etkileri şöyle değerlendirildi:

"Kongre baskınını canlı yayında izlerken acaba şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cingpin de izliyor mudur?” diye düşündüm. Ya da Avrupa Birliği üyesi olduğu halde artık tam demokrasi kategorisinden çıkarılan Macaristan’ın lideri Viktor Orban. Ya da dünyanın en karanlık diktatörlüklerinden olduğu halde petrol parasıyla ABD’nin gözbebeği olan Suudi Arabistan’ı fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Salman.

Seçimi kazanan Biden’ı tebrik etmesi birkaç gün alan, hakaretlerine ve yaptırımlarına karşı Trump’a hep “dostum” diye hitap etmeyi son ana dek ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan? Bugüne dek ABD tarafından eleştirilen pek çok ülkenin lider kadrosu “Vah vah” diye üzüntü ve itidal mesajları yayınlarken, patlamış mısırlarını alıp “yok artık” dedirtecek bir Hollywood filmi izler gibi izlemişlerdir olan biteni."

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